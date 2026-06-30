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Елферсберг с Лукас Петков ще започне първия си сезон в Бундеслигата с домакинство на Байер Леверкузен

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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Спорт
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Елферсберг с Лукас Петков ще започне първия си сезон в Бундеслигата с домакинство на Байер Леверкузен
Снимка: БТА
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Новакът в Бундеслигата Елферсберг, който ще запише историческо първо участие в елита на Германия, започва участието си в първенството с домакински мач срещу шампиона от 2024 година Байер Леверкузен. В Елферсберг играе българският национал Лукас Петков. Мачът ще бъде на 29 или 30 август, като все още Лигата не е обявила официално програмата за новия сезон.

Датите за дерби мачовете между Борусия Дортмунд и Шалке бяха обявени в понеделник, а в сряда ще бъдат обявени съперникът и мястото на провеждане на първия мач за сезона на шампиона Байерн Мюнхен на 28 август.

Стартът на Елферсберг в Бундеслигата ще се проведе на строителна площадка, тъй като трибуна с 5000 места няма да бъде завършена до втората половина на сезона. В резултат на това съблекалните все още са в контейнери.

Леверкузен ще представлява труден противник, както каза треньорът на Елферсберг Винсент Вагнер. "Няма да е по-лесно. Но това не е лошо. Би било лошо да не вярваме в този отбор", каза той.

Елферсберг е най-малкият клуб от Бундеслигата в историята и дори не е самостоятелен град, тъй като е част от общността Шпизен-Елферсберг с население от 13 000 души.

#ФК Елферсберг #Лукас Петков

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