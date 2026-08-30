Енрик Мас затвърди червената фланелка с победа в планините на Вуелтата

Енрик Мас превърна първия си ден като лидер в генералното класиране на Обиколката на Испания в победа. Испанският колоездач на Мовистар триумфира в тежкия девети планински етап след решителна атака по височините на Алто де Айтана.

Мас пое водачеството във Вуелтата след падането и отпадането на Тадей Погачар в предишния етап, а само ден по-късно показа, че е готов да защитава червената фланелка. Испанецът атакува в заключителната част на най-тежкия етап от началото на състезанието и успя да увеличи преднината си пред основните конкуренти.

Единственият, който първоначално успя да последва ускорението му, беше Оскар Онли. Шотландецът остана с Мас до последния километър, но не успя да отговори на финалната атака на испанеца и завърши на второ място.

Мас пресече финала с време 5:10:40 часа, а Онли получи същото време. Четирикратният победител във Вуелтата Примож Роглич завърши трети с изоставане от 12 секунди.

С успеха Мас затвърди лидерската си позиция в генералното класиране. Испанецът е начело с общо време 28:34:03 часа, като вече има аванс от 1:18 минути пред Роглич.

На третата позиция е австриецът Феликс Гал, който изостава на 1:34 минути от червената фланелка.

Силното представяне на Оскар Онли също доведе до сериозна промяна в генералното класиране. Шотландецът се изкачи до четвъртото място, на 2:20 минути зад Мас и само на 41 секунди от място на подиума.

Деветият етап предложи една от най-сериозните битки между фаворитите от началото на Обиколката на Испания, но именно Мас нанесе решителния удар и затвърди лидерската си позиция след отпадането на Погачар.