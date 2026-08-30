БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Пожар близо до Рилския манастир, готви се дрон за...
Чете се за: 01:40 мин.
Кораб с 270 души на борда потъна край Кипър, седем са...
Чете се за: 00:22 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Енрик Мас затвърди червената фланелка с победа в планините на Вуелтата

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:10 мин.
Спорт
Запази

Испанецът спечели деветия етап след късна атака на Алто де Айтана и увеличи аванса си пред Примож Роглич в генералното класиране

Енрик Мас затвърди червената фланелка с победа в планините на Вуелтата
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Енрик Мас превърна първия си ден като лидер в генералното класиране на Обиколката на Испания в победа. Испанският колоездач на Мовистар триумфира в тежкия девети планински етап след решителна атака по височините на Алто де Айтана.

Мас пое водачеството във Вуелтата след падането и отпадането на Тадей Погачар в предишния етап, а само ден по-късно показа, че е готов да защитава червената фланелка. Испанецът атакува в заключителната част на най-тежкия етап от началото на състезанието и успя да увеличи преднината си пред основните конкуренти.

Единственият, който първоначално успя да последва ускорението му, беше Оскар Онли. Шотландецът остана с Мас до последния километър, но не успя да отговори на финалната атака на испанеца и завърши на второ място.

Мас пресече финала с време 5:10:40 часа, а Онли получи същото време. Четирикратният победител във Вуелтата Примож Роглич завърши трети с изоставане от 12 секунди.

С успеха Мас затвърди лидерската си позиция в генералното класиране. Испанецът е начело с общо време 28:34:03 часа, като вече има аванс от 1:18 минути пред Роглич.

На третата позиция е австриецът Феликс Гал, който изостава на 1:34 минути от червената фланелка.

Силното представяне на Оскар Онли също доведе до сериозна промяна в генералното класиране. Шотландецът се изкачи до четвъртото място, на 2:20 минути зад Мас и само на 41 секунди от място на подиума.

Деветият етап предложи една от най-сериозните битки между фаворитите от началото на Обиколката на Испания, но именно Мас нанесе решителния удар и затвърди лидерската си позиция след отпадането на Погачар.

#Енрик Мас #Колоездачна обиколка на Испания 2026 г.

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Силата на човешката воля: Момче от Варна спечели титлата от най-тежкия световен триатлон
1
Силата на човешката воля: Момче от Варна спечели титлата от...
На 63-годишна възраст ни напусна актрисата Юлиана Караньотова
2
На 63-годишна възраст ни напусна актрисата Юлиана Караньотова
Кораб с 270 души на борда потъна край Кипър, седем са загинали (СНИМКИ)
3
Кораб с 270 души на борда потъна край Кипър, седем са загинали...
До 35° утре, следобедни валежи ще има в началото на новата седмица
4
До 35° утре, следобедни валежи ще има в началото на новата седмица
НАП установи 14 нарушения при проверки в Бургас и Балчик
5
НАП установи 14 нарушения при проверки в Бургас и Балчик
Един загинал и четирима ранени при катастрофа тази нощ в Асеновградско
6
Един загинал и четирима ранени при катастрофа тази нощ в Асеновградско

Най-четени

Полицията издирва Стоян Колев: Тиктокърът избяга от домашния си арест
1
Полицията издирва Стоян Колев: Тиктокърът избяга от домашния си арест
НОИ: 810 000 души в България получават пенсия до минималната
2
НОИ: 810 000 души в България получават пенсия до минималната
Трагедията със загиналото момче в Созопол: Бащата е влязъл в бурно море с трите си деца
3
Трагедията със загиналото момче в Созопол: Бащата е влязъл в бурно...
Гривната на издирвания Стоян Колев не е имала устройство за проследяване
4
Гривната на издирвания Стоян Колев не е имала устройство за...
Невъзможно е да наблюдавам, а още по-малко да участвам в процеса по разрушаването на системата на РЗИ, заяви доц. Ангел Кунчев
5
Невъзможно е да наблюдавам, а още по-малко да участвам в процеса по...
Проливни дъждове и в сряда
6
Проливни дъждове и в сряда

Още от: Още

Ксавиер Гарнек спечели втория етап от колоездачната Обиколка на България
Ксавиер Гарнек спечели втория етап от колоездачната Обиколка на България
Христо Цветков стана „Властелинът на Витоша“ Христо Цветков стана „Властелинът на Витоша“
Чете се за: 05:50 мин.
Спортни новини 30.08.2026 г., 12:25 ч. Спортни новини 30.08.2026 г., 12:25 ч.
Рауф Мамедов спечели силния турнир по ускорен шахмат за Купа София Рауф Мамедов спечели силния турнир по ускорен шахмат за Купа София
Чете се за: 01:22 мин.
Спортни новини 29.08.2026 г., 20:50 ч. Спортни новини 29.08.2026 г., 20:50 ч.
Тадей Погачар напуска Обиколката на Испания след тежко падане в осмия етап Тадей Погачар напуска Обиколката на Испания след тежко падане в осмия етап
Чете се за: 03:00 мин.

Водещи новини

"Кошмар е": Отново километрични задръствания на Кресна - до кога?
"Кошмар е": Отново километрични задръствания на Кресна -...
Чете се за: 01:55 мин.
У нас
Пожар близо до Рилския манастир, готви се дрон за гасенето му Пожар близо до Рилския манастир, готви се дрон за гасенето му
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
Кораб с 270 души на борда потъна край Кипър, седем са загинали (СНИМКИ) Кораб с 270 души на борда потъна край Кипър, седем са загинали (СНИМКИ)
Чете се за: 00:22 мин.
По света
Исландците не подкрепиха подновяването на преговорите за членство в ЕС Исландците не подкрепиха подновяването на преговорите за членство в ЕС
Чете се за: 03:27 мин.
По света
На 63-годишна възраст ни напусна актрисата Юлиана Караньотова
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
Млад мъж отвлече самолет "Чесна" в Унгария и летя над...
Чете се за: 00:30 мин.
По света
Моторист загина след удар в къща в Берковица
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Републикански шампион е с тежка травма на главата след инцидент на...
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ