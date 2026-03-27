НА ЖИВО: Коментарно студио преди България - Соломонови...
Земеделският министър: Стотици тонове месо с неустановен...
ЕОК утвърди програмата за Европейските игри в Истанбул 2027, Весела Лечева с ключова роля

26 спорта в програмата, форумът ще бъде важен етап към Олимпиадата в Лос Анджелис

Изпълнителният комитет на Европейските олимпийски комитети (ЕОК) одобри спортната програма за четвъртото издание на Европейските игри, които ще се проведат в Истанбул през 2027 година.

Програмата е разработена в сътрудничество с Организационния комитет на "Истанбул 2027“, както и с международните и европейските федерации. Включени са общо 26 спорта и дисциплини, като 22 от тях са част от олимпийската програма за Игрите в Лос Анджелис през 2028 година.

Форумът ще предостави възможности за олимпийска квалификация както чрез директни квоти, така и чрез световните ранглисти.

Председателят на Българския олимпийски комитет Весела Лечева ще има важна роля в подготовката на състезанието. В качеството си на вицепрезидент на Европейската конфедерация тя ще отговаря за надпреварите по спортна стрелба. В рамките на организацията Лечева вече проведе среща с председателя на Координационната комисия на ЕОК Михай Ковалиу по време на Зимните олимпийски игри в Милано-Кортина 2026, като предстоят и посещения на място в Истанбул.

В програмата на Игрите ще дебютират дисциплини като гребане (плажен спринт), вдигане на тежести и скуош. Последният ще бъде включен за първи път и в олимпийската програма през 2028 година. В същото време спортове като гимнастика, волейбол и борба се завръщат след отсъствието си от предходното издание в Краков-Малополска през 2023 година.

„Истанбул 2027 ще бъде ключов етап по пътя към Лос Анджелис 2028“, заяви председателят на Координационната комисия на ЕОК Михай Ковалиу, като подчерта значението на събитието за развитието на европейския спорт.

Очаква се Европейските игри в Истанбул да съберат елита на континента и да бъдат важна част от олимпийския цикъл преди Игрите в САЩ.

