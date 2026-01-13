ЕС извика иранския посланик в Брюксел заради протестите

Европейският съюз извика иранският посланик в Брюксел, съобщи представител на ЕС, цитиран от Франс прес, без да даде повече подробности.

Председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен по-рано днес обеща, че на 27-те държави членки бързо ще бъдат предложени нови санкции срещу Техеран, след като определи броя на жертвите от потушаването на протестите в Иран като "ужасяващ".

По-рано днес Германия извика иранския посланик в Берлин заради репресиите от страна на иранските власти срещу протестиращите през последните две седмици, съобщи германското министерство на външните работи, цитирано от Ройтерс.

"Бруталните действия на иранския режим срещу собствения му народ са шокиращи. Призоваваме Иран да спре насилието над собствените си граждани и да зачита правата им. Иранският посланик бе извикан днес във външното министерство", написа германското ведомство в Екс.

Министърът на външните работи и международното сътрудничество на Италия Антонио Таяни заяви днес, че е извикал иранския посланик в Рим във връзка с "абсолютно неприемливите" репресии от страна на иранските власти за потушаване на протестите в цялата страна, предаде Ройтерс.