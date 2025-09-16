БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Еспаньол сломи Майорка в Ла Лига

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 03:05 мин.
Спорт
Запази

Тимът с нова победа в испанския елит.

Еспаньол сломи Майорка в Ла Лига
Снимка: БТА
Слушай новината

Еспаньол постигна втора поредна победа в Ла Лига. На свой терен тимът отказа Майорка с 3:2 в мач от четвъртия кръг.

След голове на Пере Мия и Роберто Фернандес през първото полувреме, „Лос Перикос“ останаха с 10 души през целия втори период, а мачът беше решен от дузпа в 81-ата минута, изпълнена точно от Кике Гарсия.

Гостите от Майорка се върнаха в мача с две попадения на Ведат Муричи – в 45-ата от дузпа и в 65-ата след подаване на Серхи Дардер, но в крайна сметка отстъпиха и остават на предпоследното 19-о място с 1 точка. За островитяните обаче най-трудното мина, тъй като те стартираха първенството с двубои против Барселона и Реал (Мадрид), което донякъде е обяснение и за лошия им старт.

Срещата започна двуостро, но в 20-ата минута Пере Мия затвърди отличната форма, в която се намира, откривайки резултата след подаване на Ромеро от лявото крило. Вторият гол бе отбелязан от Роберто Фернандес 14 минути по-късно. Нападателят, който направи дебют за сезона, използва превъзходно центриране на Тирис Долан и изпрати топката зад гърба на вратаря Леонардо Роман.

В края на първото полувреме се случиха няколко събития все в ущърб на Еспаньол, но те излязоха от ситуацията. Първо съдията отсъди съмнително нарушение срещу чисто единоборство от техния защитник Омар Ел Хилали, което пък се превърна в прелюдия към по-късно решение срещу Пол Лосано, довело до дузпа. Ведат Муричи реализира наказателния удар, за да направи резултата 2:1 за Еспаньол. Големият скандал в мача дойде, когато топ-съдията на ФИФА Алехандро Ернандес Ернандес изгони Пере Мия в добавеното време, след като той очевидно беше повален от Мохика. И не само нямаше дузпа за Еспаньол, но и Мия беше изгонен.

Останали с 10 на терена, домакините от Еспаньол опитаха да играят с дълги топки, но това се провали в 65-ата минута, когато Муричи вкара за 2:2. Гостите тръгнаха да печелят, а вратарят Марко Дмитрович трябваше да откаже опитите на Муричи и на Дардер за 2:3. Третият гол за Еспаньол в този мач падна късно. Долан, един от най-добрите играчи на вечерта, спечели дузпа, която Кике Гарсия реализира девет минути преди края на срещата.

#Ла Лига 2025/26 #ФК Майорка #ФК Еспаньол

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

С 218 км/ч в града: Шофьор загина при тежка катастрофа в София (СНИМКИ)
1
С 218 км/ч в града: Шофьор загина при тежка катастрофа в София...
Почина отец Иван от Нови хан
2
Почина отец Иван от Нови хан
Учебен или неучебен ще бъде 17 септември за учениците - ще решава всяко училище
3
Учебен или неучебен ще бъде 17 септември за учениците - ще решава...
Задържаха син на висш прокурор с 50 кг марихуана
4
Задържаха син на висш прокурор с 50 кг марихуана
Митрофанова след привикването ѝ в МВнР: Москва никога не нанася целенасочени удари срещу цивилно население
5
Митрофанова след привикването ѝ в МВнР: Москва никога не нанася...
Митничари заловиха рекордните 740 кг марихуана на "Капитан Андреево"
6
Митничари заловиха рекордните 740 кг марихуана на "Капитан...

Най-четени

С 218 км/ч в града: Шофьор загина при тежка катастрофа в София (СНИМКИ)
1
С 218 км/ч в града: Шофьор загина при тежка катастрофа в София...
Проф. Кантарджиев: Бременните да се пазят като писани яйца, особено от кашлящи свекърви
2
Проф. Кантарджиев: Бременните да се пазят като писани яйца, особено...
Появиха се нови записи на побоя над полицейския шеф в Русе
3
Появиха се нови записи на побоя над полицейския шеф в Русе
15-годишно момче загина при инцидент със самоделно АТВ
4
15-годишно момче загина при инцидент със самоделно АТВ
Почина отец Иван от Нови хан
5
Почина отец Иван от Нови хан
Разкриха императорската резиденция на Константин Велики в Улпия Ескус
6
Разкриха императорската резиденция на Константин Велики в Улпия Ескус

Още от: Футбол

Комо и Дженоа сътвориха равенство в Серия А
Комо и Дженоа сътвориха равенство в Серия А
Андриан Краев сред героите за Апоел при победа в Израел Андриан Краев сред героите за Апоел при победа в Израел
Чете се за: 01:00 мин.
Шампионската лига се завръща с три здрави дуела Шампионската лига се завръща с три здрави дуела
Чете се за: 03:10 мин.
Христо Стоичков и Красимир Балъков взеха участие в благотворителен мач в Лисабон Христо Стоичков и Красимир Балъков взеха участие в благотворителен мач в Лисабон
Чете се за: 02:55 мин.
Черно море се наложи над десетима от Добруджа Черно море се наложи над десетима от Добруджа
Чете се за: 01:37 мин.
Иван Стоянов: Трябва да сме радостни от показаното Иван Стоянов: Трябва да сме радостни от показаното
Чете се за: 01:07 мин.

Водещи новини

Премиерът Росен Желязков свиква първо заседание на Националния борд по водите
Премиерът Росен Желязков свиква първо заседание на Националния борд...
Чете се за: 01:12 мин.
У нас
По един час вода, два дни в седмицата - драстичен воден режим в над 10 села в община Елена По един час вода, два дни в седмицата - драстичен воден режим в над 10 села в община Елена
Чете се за: 03:32 мин.
У нас
Воден режим и в Ловеч: Загубите на вода са над 50%, регионалният министър поиска оставката на шефа на ВиК Воден режим и в Ловеч: Загубите на вода са над 50%, регионалният министър поиска оставката на шефа на ВиК
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
Служителите на летищата във Варна и Бургас излизат на протест Служителите на летищата във Варна и Бургас излизат на протест
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
Стефан Бакалов: Наркотрафикът към Турция расте, превенцията при...
Чете се за: 04:57 мин.
У нас
Евродепутатът Ивайло Вълчев: Европейският съюз е в една системна криза
Чете се за: 03:30 мин.
Политика
Израелската армия започна сухопътна офанзива в град Газа
Чете се за: 04:05 мин.
По света
Слънчево време във вторник
Чете се за: 02:12 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ