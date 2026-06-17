Нидерландският гранд Фейенорд назначи Джовани ван Бронкхорст за старши треньор. Договорът на 51-годишния специалист е за два сезона с опция за продължаване с още един.

Като футболист Ван Бронкхорст носеше екипа на "червено-белите" между 1993 и 1998 година и отново от 2007 до 2010 година. Бившият защитник в ролята на капитан помогна на Фейенорд да спечели купата на страната през 2008 година.

През сезон 2016-2017 бившият национал на Нидерландия изведе гранда от Ротердам до първа титла след пауза от 18 години. Под негово ръководство Фейенорд триумфира и с купата на Нидерландия, както и два пъти със Суперкупата на страната. Ван Бронкхорст наследява на поста Робин ван Перси.

В кариерата си до момента Ван Бронкхорст е бил начело и на Рейнджърс, Гуанджоу и Бешикташ.