Феновете на ЦСКА стартираха кампания в помощ на болен привърженик

Привърженици на ЦСКА дадоха старт на благотворителна инициатива, свързана с фен на отбора, който се бори с коварно заболяване. Това съобщиха от страницата на Трибуна Сектор Г. Привържениците призоваха за подкрепа на Иван Петров, който от години се бори с рак на простатата и дебелото черво.

Въпреки това той е запазил силно състояние на духа и е твърдо решен да надвие коварната болест, а на 19.09 има насрочена операция в една от софийските болници.

На Петров и на семейството му са необходими около 15 000 лв. за интервенцията, които той не може да подсигури. Именно затова феновете на ЦСКА се надяват всеки, който иска да помогне на техния съмишленик, да отвори сърцето си.

"Армейци, Обръщаме се към вас с молба за помощ за наш брат, изпаднал в беда. Иван Петров, който е част от Северната трибуна от години, се бори с диагнозата рак на простатата и дебелото черво. Въпреки това той е запазил силно състояние на духа и е твърдо решен да надвие коварната болест, а на 19.09 има насрочена операция в болница "Софиямед".

На Ванката и неговото семейство не им достигат около 15 000 лв. за интервенцията и за това молим всеки един от вас, който има възможност, да помогне на нашето момче в този труден момент. Червената общност е показвала многократно през годините, че когато е обединена и задружна, невъзможни неща няма!

Ето и как може да дарите и да спомогнете за лечението му:

Титуляр: Камелия Иванова Петрова

IBAN: BG61UNCR70001598219472

BIC: UNCRBGSF

УниКредит Булбанк

Основание: Дарение за Иван Петров

Кураж, Ванка! САМО ЦСКА!", се казва в съобщението на Трибуна Сектор Г.