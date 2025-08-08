БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Игра с пиратки е причинила пожара в Шуменското плато,...
Чете се за: 02:12 мин.
От днес цените на всички стоки и услуги трябва да са...
Чете се за: 01:07 мин.
"Не мисля, че животът ми струва 10 000 лв.":...
Чете се за: 01:47 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Феновете на ЦСКА стартираха кампания в помощ на болен привърженик

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:05 мин.
Спорт
Запази

Фенът на "армейците" страда от коварна болест.

Феновете на ЦСКА стартираха кампания в помощ на болен привърженик
Снимка: БТА
Слушай новината

Привърженици на ЦСКА дадоха старт на благотворителна инициатива, свързана с фен на отбора, който се бори с коварно заболяване. Това съобщиха от страницата на Трибуна Сектор Г. Привържениците призоваха за подкрепа на Иван Петров, който от години се бори с рак на простатата и дебелото черво.

Въпреки това той е запазил силно състояние на духа и е твърдо решен да надвие коварната болест, а на 19.09 има насрочена операция в една от софийските болници.

На Петров и на семейството му са необходими около 15 000 лв. за интервенцията, които той не може да подсигури. Именно затова феновете на ЦСКА се надяват всеки, който иска да помогне на техния съмишленик, да отвори сърцето си.

"Армейци, Обръщаме се към вас с молба за помощ за наш брат, изпаднал в беда. Иван Петров, който е част от Северната трибуна от години, се бори с диагнозата рак на простатата и дебелото черво. Въпреки това той е запазил силно състояние на духа и е твърдо решен да надвие коварната болест, а на 19.09 има насрочена операция в болница "Софиямед".

На Ванката и неговото семейство не им достигат около 15 000 лв. за интервенцията и за това молим всеки един от вас, който има възможност, да помогне на нашето момче в този труден момент. Червената общност е показвала многократно през годините, че когато е обединена и задружна, невъзможни неща няма!

Ето и как може да дарите и да спомогнете за лечението му:
Титуляр: Камелия Иванова Петрова
IBAN: BG61UNCR70001598219472
BIC: UNCRBGSF
УниКредит Булбанк
Основание: Дарение за Иван Петров
Кураж, Ванка! САМО ЦСКА!", се казва в съобщението на Трибуна Сектор Г.

#"Трибуна Сектор Г" #ПФК ЦСКА

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Пари без фактури: Сметната палата със съмнение за данъчни нарушения в няколко общини
1
Пари без фактури: Сметната палата със съмнение за данъчни нарушения...
НА ЖИВО: Европейско първенство по лека атлетика за юноши и девойки до 20 г. в Тампере
2
НА ЖИВО: Европейско първенство по лека атлетика за юноши и девойки...
Програма "Избирам България" дава до 10 000 лева на емигрант, решил да се завърна в родината
3
Програма "Избирам България" дава до 10 000 лева на...
Българите са на трето място сред 30 европейски страни по продължителност на живота в добро здраве
4
Българите са на трето място сред 30 европейски страни по...
Опит за грабеж на 100 хиляди лева пред банков клон в София
5
Опит за грабеж на 100 хиляди лева пред банков клон в София
16-годишен се удари с мотоциклета на баща си в крава и загина
6
16-годишен се удари с мотоциклета на баща си в крава и загина

Най-четени

Къде няма да има топла вода в София от днес?
1
Къде няма да има топла вода в София от днес?
Двама мъже извършиха граждански арест на пиян шофьор на автобус с 2,73 промила
2
Двама мъже извършиха граждански арест на пиян шофьор на автобус с...
След смяната на лева с еврото: Билетът за градския транспорт в Пловдив може да поевтинее
3
След смяната на лева с еврото: Билетът за градския транспорт в...
Световното първенство по плуване в Сингапур покори ефира на БНТ 1 и БНТ 3
4
Световното първенство по плуване в Сингапур покори ефира на БНТ 1 и...
След смъртта на моторист в Нови Искър: Близките му протестираха с искане за справедливост
5
След смъртта на моторист в Нови Искър: Близките му протестираха с...
Почти денонощна работа срещу мизерно заплащане: Все повече сигнали за съвременно робство в България
6
Почти денонощна работа срещу мизерно заплащане: Все повече сигнали...

Още от: Български футбол

Гледайте ексклузивно интервю с Борислав Михайлов в предаването "Арена спорт"
Гледайте ексклузивно интервю с Борислав Михайлов в предаването "Арена спорт"
Български талант продължава в Удинезе Български талант продължава в Удинезе
Чете се за: 01:37 мин.
Футболист на Сабах: Нищо не е загубено Футболист на Сабах: Нищо не е загубено
Чете се за: 01:20 мин.
Спартак Варна обяви сериозни задължения Спартак Варна обяви сериозни задължения
Чете се за: 02:10 мин.
Берое бързо намери заместник на Леандро Годой Берое бързо намери заместник на Леандро Годой
Чете се за: 01:02 мин.
Керкез: Срамно е, че ЦСКА няма победа в три мача Керкез: Срамно е, че ЦСКА няма победа в три мача
Чете се за: 03:17 мин.

Водещи новини

Липсата на нова биодобавка блокира доставките на бензин в цялата страна
Липсата на нова биодобавка блокира доставките на бензин в цялата...
Чете се за: 03:45 мин.
У нас
Тежка катастрофа между камион и лек автомобил затвори пътя между Симитли и Разлог Тежка катастрофа между камион и лек автомобил затвори пътя между Симитли и Разлог
Чете се за: 00:25 мин.
У нас
7 големи гари в страната вече имат безплатен интернет 7 големи гари в страната вече имат безплатен интернет
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
Опит за грабеж на 100 хиляди лева пред банков клон в София Опит за грабеж на 100 хиляди лева пред банков клон в София
Чете се за: 02:55 мин.
Регионални
"Златните паспорти“ изпратиха на съд бивш шеф на...
Чете се за: 03:20 мин.
У нас
Рецидивист обра каравани на къмпинг “Градина”
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
Две деца и жена са в болница след тежка катастрофа на АМ...
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Нестандартен подход: Кози срещу пожарите
Чете се за: 02:07 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ