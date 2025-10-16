Феновете на Спартак Варна събраха 180 000 лв. в подкрепа на клуба

Привърженици на футбола от цялата страна се включиха в подкрепа на „соколите“.
Феновете на Спартак Варна събраха 180 000 лева в подкрепа на клуба. Кампанията обедини привърженици на отбора, спортната общественост във Варна и цялата страна. Привърженици на футбола от цялата страна се включиха в подкрепа на „соколите“.
„180 000 лева!
Историческа подкрепа от всички синьо-бели сърца, които вярват в бъдещето на Спартак!
Всеки ден се доближаваме до поставената цел!
Благодарим ви, Соколи! Благодарим и на цялата футболна общественост, на всички фенове на други отбори, бизнеси и граждани, които също подкрепиха каузата!
Ще продължаваме да обявяваме всички дарители тук на страницата!“, написаха от Спартак Варна на своята официална страница във „Фейсбук“.