Феновете на Спартак Варна събраха 180 000 лв. в подкрепа на клуба

Феновете на Спартак Варна събраха 180 000 лева в подкрепа на клуба. Кампанията обедини привърженици на отбора, спортната общественост във Варна и цялата страна. Привърженици на футбола от цялата страна се включиха в подкрепа на „соколите“.

„180 000 лева!

Историческа подкрепа от всички синьо-бели сърца, които вярват в бъдещето на Спартак!

Всеки ден се доближаваме до поставената цел!

Благодарим ви, Соколи! Благодарим и на цялата футболна общественост, на всички фенове на други отбори, бизнеси и граждани, които също подкрепиха каузата!

Ще продължаваме да обявяваме всички дарители тук на страницата!“, написаха от Спартак Варна на своята официална страница във „Фейсбук“.