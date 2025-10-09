Физически проблеми спряха Димитър Кузманов на турнир в Гърция

Димитър Кузманов прекрати своето участие на турнира от сериите Чалънджър 50 в Херсонисос. Причините са свързани с физически проблеми, които изпитва българският тенисист.

Поставеният под номер 8 в схемата на сингъл пловдивчанин по-късно днес трябваше да играе във втория кръг срещу квалификанта Раду Албот (Молдова), но се отказа и Албот продължава напред без игра.

В надпреварата на двойки Кузманов и Денис Новак (Австрия) имаха за съперници на четвъртфиналите този следобед Давид Поляк (Чехия) и Макс Вестфал (Франция), които също се класираха в следващата фаза без да излизат на корта.

При дуетите Антъни Генов (България) и Ерик Гревелиус (Швеция) са поставени под номер 1 и на четвъртфиналите играят в момента срещу британците Макс Бейзинг и Джеймс Стори.