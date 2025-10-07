БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Фондацията на Григор Димитров изпраща две деца на лагер в академията на Муратоглу

Чете се за: 01:17 мин.
Спорт
От фондацията уточниха, че тази инициатива ще продължи и през следващата година и ще продължи да подпомага развитието на млади таланти.

григор димитров основа фондация деца неравностойно положение българия
Снимка: Архив/БГНЕС
Две деца от тенис клуб Хасково 2015 ще заминат на тренировъчен лагер в академията на Патрик Муратоглу във Франция. Става въпрос за 11-годишните Кайра Алексиева и Митко Генов, които ще имат възможност да се подготвят в прочутата академия по-късно този месец. Финансирането им по време на престоч там е поето от „Фондация Григор Димитров“.

В академията децата ще имат възможност не само да натрупат знания и опит, но и ще могат да се докоснат до големи имена от световния тенис.

Това е втори път , в който „Фондация Григор Димитров“ си партнира с академията на Патрик Муратоглу. През месец май 2025 година децата бяха придружени от бащата на Григор Димитров - Димитър Господинов и взеха участие в програмата „Champ’Seeds“ в академията , като се включиха в едноседмични занимания заедно с други тенис таланти от целия свят.

От фондацията уточниха, че тази инициатива ще продължи и през следващата година и ще продължи да подпомага развитието на млади таланти.

