Футболните национали до 15 г. разгромиха Малта в контрола

Юношеският национален отбор на България до 15 години записа убедителна победа като гост срещу Малта с 4:0 в първия двубой между двата тима.

Футболистите, водени от Петър Карачоров, доминираха през целия мач и наложиха високо темпо още от началните минути. Българите контролираха играта и създадоха множество положения пред противниковата врата, които логично се материализираха в голове.

След силно първо полувреме "лъвчетата" взеха преднина с попадение на Бичовски в 28-мата минута, а през втората част тимът продължи да диктува събитията на терена и реализира още три безответни гола чрез Йорданов в 48-мата, Георгиев в 58-мата и влезлият като резерва Дедев в 88-мата минута.

Двата отбора се срещат в рамките на два приятелски мача, като втората контрола е насрочена за 10 април.