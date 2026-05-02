Майорка изкова ценен успех срещу Жирона

Майорка се върна на победния път в Ла Лига. Тимът надви Жирона с 1:0 при гостуването си в мач от 35-ия кръг.

Точен за победителите бе Саму Коща, който им помогна да се изкачат по-голова разлика на 15-то място с таблицата. И двата клуба бяха на четири точки от зоната на изпадащите. Само шест точки делят Райо Валекано на 11-а позиция от предпоследния Леванте.

Майорка доминираше през по-голямата част от първите 45 минути и откри резултата секунди преди почивката. Коща беше оставен непокрит в наказателното поле и се промъкна, за да вкара с глава центриране на Йохан Мохика отляво.

Жирона натисна по-силно през второто полувреме, но гредата и вратарят Лео Роман спасиха Майорка.

Ветеранът Кристиан Стуани призна, че загубата е трудна за приемане.

„Става все по-трудно. Трябва да стиснем зъби и да дадем всичко от себе си“, коментира той.