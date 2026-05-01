Локомотив София с убедителна победа над Добруджа

Локомотив София постигна убедителна победа с 3:0 при гостуването си на Добруджа в среща от 32-ия кръг на Първа лига. Столичани не срещнаха сериозна съпротива, въпреки раздялата със старши треньора Станислав Генчев по-рано през седмицата.



Гостите наложиха контрол още в началните минути. След пропуск с глава на Райън Бидунга, който срещна гредата, логичното се случи малко по-късно. Кауе Карузо откри резултата след добавка, след като първоначалният удар на Спас Делев бе отразен.

Натискът на „червено-черните“ продължи и в 17-ата минута доведе до второ попадение. След центриране от ъглов удар топката стигна до Божидар Кацаров, който от близка дистанция се разписа за 2:0.



До почивката Локомотив контролираше събитията, а след подновяването на играта домакините опитаха да отговорят. Мартин Величков се намеси решително при удар на Венцислав Керчев, а защитата на гостите запази аванса.



Решителният трети гол падна в 76-ата минута, когато Адил Тауи завърши бърза контраатака след асистенция на активния Спас Делев.



В края на срещата Реян Даскалов остави гостите с човек по-малко след втори жълт картон, но това не повлия на крайния изход.

С успеха Локомотив София, воден до края на сезона от Александър Георгиев, се изкачи на деветото място с 39 точки. Добруджа остава в опасната зона на 14-а позиция с 26 точки.



