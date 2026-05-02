Първи мачбол за Левски срещу ЦСКА 1948

Левски е все по-близо до бленуваната 27-а титла в Първа лига. Футболистите на Хулио Веласкес ще домакинстват на ЦСКА 1948 в мач, в който може да се окаже потенциално шампионски. Срещата от втория кръг в плейофите ще стартира от 19:00 часа на стадион „Георги Аспарухов“. „Сините“ се нуждаят от победа, за да се качат на трона в българския футбол след 17-годишна пауза и да детронират Лудогорец. Разликата между тима от „Герена“ и момчетата на Александър Александров е 11 точки във временното класиране на родния елит, като остават пет кръга до края.

Само преди седмица „сините“ обърнаха ЦСКА във Вечното дерби и се намират в приповдигнато настроение. Същото важи и за отбора от Бистрица, който на свой ред се наложи над Лудогорец и се намира на второто място. Тимът е далече от мечтата за титлата в шампионата, но ако запази позицията си в подреждането, ще си гарантира европейско участие през следващия сезон.

Останалите два мача от кръга ще се изиграят по-рано. Берое и Славия се изправят един срещу друг под Аязмото от 14:00 часа. Мачът е по-важен за домакините, които са реално застрашени от изпадане. Старозагорци постигнаха много ценен успех над 10 от Спартак Варна с 2:1 на „Коритото“ в предишния си мач, докато „белите“ изпуснаха победата срещу Ботев Враца, който беше с човек по-малко, след 1:1 в „Овча купел“.

Ботев Враца пък е домакини на Спартак Варна от 16:30. Тимът на Тодор Симов, подобно на Славия, може да бъде спокоен за оцеляването си в елита, докато „соколите“ се борят със зъби и нокти за всяка точка.