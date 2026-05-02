Опасен разлив на пестициди край свищовското село Вардим
Областният управител на Смолян след кризисния щаб: Няма...
Лийдс все по-близо до оставане във Висшата лига

Момчетата на Даниел Фарке взеха своето срещу Бърнли.

Лийдс направи огромна крачка към запазване на своето място във Висшата лига. В отсъствието на Илия Груев, който лекува контузия, йоркширци отказаха Бърнли с 3:1 в мач от 35-ия кръг, който се изигра на „Еланд Роуд“.

Победата почти сигурно гарантира футбол от най-високо ниво на играчите на Даниел Фарке през следващия сезон. Лийдс се изкачи с девет точки пред Тотнъм, заемащ третото и последно място за изпадане. „Йоркширци“ вече са на 14-а позиция, пред Нюкасъл, Нотингам Форест и Уест Хям, всички с мач по-малко. Последните два Уулвърхямптън и Бърнли със сигурност изпадат от елита.

Играчите на Лийдс празнуваха пред развълнувана домакинска публика след последния съдийски сигнал и въпреки че не приемаха оцеляването си за даденост, победата очевидно беше облекчение.

Това е невероятно чувство. Водехме на терена и изпълнихме плана си наистина добре. Те влязоха в мача без да имат какво да губят, а това понякога може да е опасно, но сме доволни и горди с момчетата, с начина, по който се представихме“, каза една от звездите на Лийдс Доминик Калвърт-Люин.

Антон Стах даде преднина на домакините в осмата минута с удар от 30 метра, който някак си се промъкна до гредата на Мартин Дубравка. Второто попадение дойде седем минути след началото на второто полувреме благодарение на грешка на Башир Хъмфрис от Бърнли. Пасът му беше засечен от Калвърт-Люин, чийто удар с пета създаде повече пространство в защитата на Бърнли и позволи на Ноа Окафор да стреля.

Калвърт-Люин вкара третия гол четири минути по-късно, когато беше най-съобразителен в претъпкано наказателно поле, след като Дубравка успя само да парира далечния удар на Ао Танака. Лоум Чауна се разписа за Бърнли.

В четвъртък Бърнли уволни мениджъра Скот Паркър след две години на поста, а временният треньор Майк Джаксън беше назначен за последните четири мача от сезона.

Знаех, че този мач може да се развие по един от два начина, предвид случилото се през последните 24 часа. Всичко беше шок за отбора. Имах чувството, че може да се развие малко по този начин. Първото полувреме, първите 25 минути, изглеждахме малко шокирани. Мисля, че започнахме второто полувреме доста добре, но направихме някои грешки“, коментира Джаксън

#ФК Бърнли #Висша лига 2025/26 #ФК Лийдс #Илия Груев - младши

Въоръжен мъж проникна в апартамент в Сливен, задържан е след намеса на полицията
1
Въоръжен мъж проникна в апартамент в Сливен, задържан е след намеса...
Празника на чевермето в Златоград събра стотици гости от страната и чужбина
2
Празника на чевермето в Златоград събра стотици гости от страната и...
МРРБ: Геолози и проектанти ще извършат утре оглед на пътя Смолян – Пампорово в района на Райковски ливади
3
МРРБ: Геолози и проектанти ще извършат утре оглед на пътя Смолян...
Петър Витанов, ПБ: Гарантирам абсолютна безкомпромисност към олигархичния модел "Борисов – Пеевски"
4
Петър Витанов, ПБ: Гарантирам абсолютна безкомпромисност към...
Трима души са пострадали след катастрофа край Разлог
5
Трима души са пострадали след катастрофа край Разлог
Бедствието в Родопите: Мерки на властите след щетите от свлачището по пътя Смолян – Пампорово
6
Бедствието в Родопите: Мерки на властите след щетите от свлачището...

Най-четени

Трагедия на пътя: Петима души загинаха при тежка катастрофа край Ботевград
1
Трагедия на пътя: Петима души загинаха при тежка катастрофа край...
След аварията в Чернобил: България е на 8-о място по радиационно замърсяване и на първо по облъчване на хората
2
След аварията в Чернобил: България е на 8-о място по радиационно...
Гонка и екшън на пътя: Простреляха млад мъж след скандал в Хасково (СНИМКИ)
3
Гонка и екшън на пътя: Простреляха млад мъж след скандал в Хасково...
Журналистът от БНТ Драгомир Драганов получи отличие от Асоциацията на българските авиокомпании
4
Журналистът от БНТ Драгомир Драганов получи отличие от Асоциацията...
Коя е Михаела Доцова?
5
Коя е Михаела Доцова?
Кой е 241-вият депутат в новия парламент?
6
Кой е 241-вият депутат в новия парламент?

Още от: Футбол

Първа лига: Левски - ЦСКА 1948 (ГАЛЕРИЯ) 1:0
Първа лига: Левски - ЦСКА 1948 (ГАЛЕРИЯ) 1:0
Пътят към FIFA световно първенство по футбол 2026, епизод 1 Пътят към FIFA световно първенство по футбол 2026, епизод 1
Чете се за: 00:52 мин.
Ботев Враца взе три точки срещу Спартак Варна Ботев Враца взе три точки срещу Спартак Варна
Чете се за: 01:40 мин.
Виляреал вкара пет гола на Леванте Виляреал вкара пет гола на Леванте
Чете се за: 01:25 мин.
Юлиян Петков: Изпуснахме две-три положения Юлиян Петков: Изпуснахме две-три положения
Чете се за: 03:00 мин.
Хосу Урибе: Даде ни възможност да играем футбол Хосу Урибе: Даде ни възможност да играем футбол
Чете се за: 01:02 мин.

Водещи новини

Историческа възстановка на Априлското въстание в село Голема Раковица
Историческа възстановка на Априлското въстание в село Голема Раковица
Чете се за: 01:47 мин.
У нас
Язовир „Пампорово“ не е причина за свлачището край „Райковски ливади“ Язовир „Пампорово“ не е причина за свлачището край „Райковски ливади“
Чете се за: 05:50 мин.
У нас
Димо Дренчев, "Възраждане": България трябва да започне да снабдява рафинерията в Бургас директно от Русия Димо Дренчев, "Възраждане": България трябва да започне да снабдява рафинерията в Бургас директно от Русия
Чете се за: 02:07 мин.
У нас
Стою Стоев, "Продължаваме Промяната": Голямата цел на тези избори беше Пеевски и Борисов да нямат 80 депутати Стою Стоев, "Продължаваме Промяната": Голямата цел на тези избори беше Пеевски и Борисов да нямат 80 депутати
Чете се за: 02:00 мин.
У нас
Новата власт: Готова ли е "Прогресивна България" със...
Чете се за: 03:52 мин.
У нас
На четири лапи срещу престъпността: служебните кучета в действие...
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Задържаха 80 000 къса цигари и 2 килограма тютюн за пушене в района...
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Тръмп към Конгреса: Военните действия в Иран са "прекратени"
Чете се за: 03:37 мин.
По света
