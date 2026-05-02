Лийдс все по-близо до оставане във Висшата лига

Лийдс направи огромна крачка към запазване на своето място във Висшата лига. В отсъствието на Илия Груев, който лекува контузия, йоркширци отказаха Бърнли с 3:1 в мач от 35-ия кръг, който се изигра на „Еланд Роуд“.

Победата почти сигурно гарантира футбол от най-високо ниво на играчите на Даниел Фарке през следващия сезон. Лийдс се изкачи с девет точки пред Тотнъм, заемащ третото и последно място за изпадане. „Йоркширци“ вече са на 14-а позиция, пред Нюкасъл, Нотингам Форест и Уест Хям, всички с мач по-малко. Последните два Уулвърхямптън и Бърнли със сигурност изпадат от елита.

Играчите на Лийдс празнуваха пред развълнувана домакинска публика след последния съдийски сигнал и въпреки че не приемаха оцеляването си за даденост, победата очевидно беше облекчение.

„Това е невероятно чувство. Водехме на терена и изпълнихме плана си наистина добре. Те влязоха в мача без да имат какво да губят, а това понякога може да е опасно, но сме доволни и горди с момчетата, с начина, по който се представихме“, каза една от звездите на Лийдс Доминик Калвърт-Люин.

Антон Стах даде преднина на домакините в осмата минута с удар от 30 метра, който някак си се промъкна до гредата на Мартин Дубравка. Второто попадение дойде седем минути след началото на второто полувреме благодарение на грешка на Башир Хъмфрис от Бърнли. Пасът му беше засечен от Калвърт-Люин, чийто удар с пета създаде повече пространство в защитата на Бърнли и позволи на Ноа Окафор да стреля.

Калвърт-Люин вкара третия гол четири минути по-късно, когато беше най-съобразителен в претъпкано наказателно поле, след като Дубравка успя само да парира далечния удар на Ао Танака. Лоум Чауна се разписа за Бърнли.

В четвъртък Бърнли уволни мениджъра Скот Паркър след две години на поста, а временният треньор Майк Джаксън беше назначен за последните четири мача от сезона.

„Знаех, че този мач може да се развие по един от два начина, предвид случилото се през последните 24 часа. Всичко беше шок за отбора. Имах чувството, че може да се развие малко по този начин. Първото полувреме, първите 25 минути, изглеждахме малко шокирани. Мисля, че започнахме второто полувреме доста добре, но направихме някои грешки“, коментира Джаксън