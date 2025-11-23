БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Футболните национали до 15 г. се наложиха над Черна гора

Чете се за: 01:00 мин.
Спорт
Юнопите записаха трета победа в три мача в турнира за развитие на УЕФА.

България u15
Снимка: Български футболен съюз
Юношеският национален отбор на България до 15 години постигна отличен резултат на турнира за развитие на УЕФА, който се проведе в Молдова, като записа три победи от три изиграни срещи.

След успехите с 2:1 срещу домакините и категоричното 5:1 над Азербайджан, „лъвчетата“ на селекционера Петър Карачоров затвърдиха силното си представяне с нова победа – 2:1 срещу Черна гора. Даниел Лилковски и Емилиян Николов бяха точни в последната среща и донесоха заслужен успех на тима.

Българският отбор показа стабилност, характер и качествен футбол през целия турнир, като доминираше в големи периоди от своите мачове.

„Лъвчетата“ се завръщат у дома с максимален актив и ценен международен опит, който ще подпомогне развитието в следващите етапи от подготовката им.

