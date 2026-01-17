БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Генералният секретар на ООН: Mогъщи сили подкопават международното сътрудничество

Чете се за: 02:10 мин.
По света
Генералният секретар на ООН Антонио Гутериш заяви в Лондон, че "могъщи сили" са се обединили и "подкопават" международното сътрудничество, в реч по повод 80-годишнината от първото събрание на ООН, предаде Франс прес.

Гутериш, чийто мандат начело на институцията изтича на 31 декември, говори в "Методист сентрал хол" в Лондон, мястото, където на 10 януари 1946 г. представители на 51 държави се събират за учредителната сесия на Общото събрание на ООН. Мястото е избрано, защото седалището на институцията в Ню Йорк все още не е било построено.

Генералният секретар на ООН започна речта си, изразявайки благодарност към Великобритания за "решаващата ѝ роля" в създаването на ООН и за това, че е "толкова солиден стълб на многостранния подход".

След това той се върна към състоянието на света, като заяви, че 2025 г. е била "изключително трудна година за международното сътрудничество и ценностите на ООН", като спомена ускоряването на "климатичния хаос" и нарушаването на международното право.

В същото време, продължи той, "виждаме как могъщи сили се обединяват, за да подкопаят международното сътрудничество".

Но "въпреки тези бурни води, ние продължаваме да напредваме", увери той, споменавайки влизането в сила на Договора за открито море, който според него е пример за "модел на съвременна дипломация".

"Тези дискретни победи на международното сътрудничество – предотвратени войни, избегнат глад, сключени жизненоважни договори – не винаги са на първите страници на вестниците", подчерта Гутериш.

Генералният секретар на ООН се обърна и към представителите на гражданското общество, присъстващи в залата, като ги призова към повече ангажираност.

"Сега повече от всякога се нуждаем от вас", подчерта той.

