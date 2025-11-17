БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Германия разгроми Словакия и си осигури директно класиране за Световното

Чете се за: 01:45 мин.
Спорт
Домакините бяха пределно мотивирани да се реваншират за поражението с 0:2 в Братислава през септември.

Германия футбол
Снимка: БГНЕС
Германия показа най-доброто от себе си в решаващата квалификация за световното първенство, разгромявайки Словакия с впечатляващото 6:0. Под ръководството на Юлиан Нагелсман Бундестимът спечели първото място в група "А" и си осигури директен билет за турнира догодина.

Домакините бяха пределно мотивирани да се реваншират за поражението с 0:2 в Братислава през септември и още до почивката поведоха с четири гола. През второто полувреме тимът на Нагелсман затвърди доминацията си и направи победата още по-убедителна.

Лирой Сане бе най-ярката фигура на терена, отбелязвайки два гола и подавайки за още един. Резултата откри Ник Волтемаде в 18-ата минута, а останалите голове реализираха Серж Гнабри, Ридле Баку и Асан Уедраого.

Историческата статистика също е на страната на Германия – четири победи и три загуби в преките двубои със Словакия. Словаците завършиха втори в групата и ще трябва да търсят място на Световното през баражите.

