Германката Даниела Майер спечели златото в дисциплината ски крос в свободния стил в Милано/Кортина

Германката Даниела Майер завоюва златния медал в дисциплината ски крос за жени в надпреварата по ски свободен стил на Олимпийските игри в Милано/Кортина.

29-годишната състезателка донесе първа титла за страната си в тази дисциплина, след като подобри предишното си най-силно постижение от Пекин 2022, когато остана четвърта.

Втора завърши Фани Смит (Швейцария), която беше трета в Пекин, също надграждайки своето най-добро класиране на Олимпийски игри.

Бронзът остана за шампионката от преди четири години Сандра Неслунд (Швеция), а четвърта е 36-годишната французойка Мариел Бергер Сабател.

Ски кросът, част от програмата по ски свободен стил, включва четири състезателки, които се състезават една до друга по вълнообразно трасе с изкуствени елементи като скокове, неравности и завои.