ИЗВЕСТИЯ

Откриха потънал изчезналия риболовен кораб в морето край...
Чете се за: 01:05 мин.
Ключово решение: Върховният съд на САЩ отмени митата на...
Чете се за: 01:00 мин.
Президентът Илияна Йотова подписа указа за...
Чете се за: 01:20 мин.
АПИ: 13 области с жълт код за снеговалеж утре, шофьорите...
Чете се за: 01:32 мин.
Милена Милотинова е новият генерален директор на БНТ
Чете се за: 01:55 мин.
Министърът на правосъдието свиква заседание на ВСС с...
Чете се за: 03:37 мин.
Вицепремиерът по честни избори Стоил Цицелков подаде...
Чете се за: 06:20 мин.

"Арена ди Верона" и финалният акорд на Игрите - мост между славната история и настоящето, и бъдещето на олимпийското движение

Вяра Илиева
Всичко от автора
Чете се за: 04:22 мин.
Спорт
Гледайте пряко от "Арена ди Верона" церемонията по закриване на Зимните олимпийски игри в неделя от 21:30 ч. по БНТ 1 и БНТ 3

гледайте пряко арена верона церемонията закриване зимните олимпийски игри неделя бнт
Ако церемонията по откриването на Игрите в Милано/Кортина се разигра главно на емблематичния стадион „Сан Сиро“, церемонията по закриването в неделя, 22 февруари, ще се проведе на малко по-различно място, не съвсем свързано със спорта.

"Арена ди Верона" ще предложи величествена обстановка за финал на италианското приключение и ще отдаде почит към богатото наследство на страната, свързвайки славното минало с настоящето и бъдещето на олимпийското движение.

Гледайте пряко от "Арена ди Верона" церемонията по закриване на Зимните олимпийски игри в неделя по БНТ

Инвестиции за 20 млн евро

Идеята за провеждане на церемонията беше включена в документацията по кандидатстване за домакинството на Игрите. Изключителното е, че за първи път в историята тя ще се проведе в обект от световното наследство на ЮНЕСКО. А какво може да бъде по-италианско от един от най-мощните символи на Римската империя? Това пропита с история място, построено преди 2000 години, е третият по големина запазен амфитеатър в Европа.

"Арена ди Верона" е хилядолетен паметник, построен от древните римляни специално за домакинство на Игрите по онова време. В същото време, то е изключително оживено и в крак с времето място, което всяко лято се превръща в най-голямата опера на открито в света, посрещайки над 10 000 зрители всяка вечер. Тази уникална връзка между миналото и настоящето, между свещения характер на арената и енергията на живите изпълнения, е превърнала Арената в международно признат символ на историческото и културно наследство.

За организаторите факта, че операта, музиката и театърът ще бъдат част от олимпийска церемония е сбъдната мечта.

Двадесет милиона евро са инвестирани за модернизиране на обекта, особено по отношение на неговата достъпност. Инсталирани са рампи, както и пешеходни пътеки и асансьор, за улеснение на хората с ограничена мобилност. Около арената са оформени и пешеходни и велосипедни алеи с цел по-лесен достъп от жп гарата.

„Несравним“ медиен обхват и висока посещаемост на туристи от цял свят

Най-посещаваният паметник във Верона не само привлича туристи. Всяко лято той се превръща в уникална сцена, където певци, музиканти и танцьори се изявяват на открито в продължение на три месеца. Оперният фестивал привлича над 400 000 зрители през 2025 г. Забележителен факт и от гледна точка на гостите от чужбина - 61% от общия им брой.

Хора от 130 националности са сред посетителите, сред тях има такива от Корея, а за първи път миналата година на събития са присъствали и жители на Гана и Зимбабве. Това е огромна реклама за операта, но и за Верона и нейната Арена, които по този начин са поставени в светлината на прожекторите. Забележителен е и интересът от страна на млади хора, на фона на средна възраст на публиката 49,9 години. Публикуваните в TikTok, Youtube, Meta клипове са достигнали до 190 милиона зрители.

Медийният обхват по закриване на Олимпийските и откриването на Паралимпийските игри във Верона е уникален и несравним, подчертават от ръководството на "Арена ди Верона". И уверяват, че те ще предложат безпрецедентна глобална видимост, засилвайки имиджа на Верона като град на културата, музиката и големи международни събития. От друга страна, събитията ще допринесат за генерирането на положителни странични ефекти и за туризма, местната икономика и културния сектор, обединявайки ролата на Арената като забележителност не само в артистично, но и в социално отношение. Остава само да се насладим на шоуто.

