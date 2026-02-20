Олимпийската шампионка Фрида Карлсон е под въпрос за масовия старт в Милано/Кортина

Шведската звезда в ски-бягането Фрида Карлсон се е разболяла и участието ѝ в масовия старт от Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина е под въпрос.

26-годишната състезателка е почувствала неразположение тази сутрин и е проявила леки симптоми на настинка. „Карлсон се почувства зле тази сутрин и ще се въздържи от тренировки засега“, заяви представител на шведския национален отбор пред SVT.

Според информация на Expressen, нейни съотборници - Йона Сундлинг и Едвин Ангер, също имат проблеми с гърлото. И тримата са изолирани в хотела, а състоянието им ще бъде следено в следващите часове.

Карлсон прави силни Игри в Италия, след като спечели две златни отличия - в скиатлона и на 10 км, както и сребро в щафетата. Именно тя е сред фаворитките за нов медал в заключителната надпревара от програмата по ски-бягане.

Зимните олимпийски игри в Милано-Кортина приключват на 22 февруари.