Норвегия с нов исторически рекорд по златни медали на Зимни олимпийски игри

Йоханес Дале донесе 17-ото злато за скандинавците в Милано/Кортина

Норвегия с нов исторически рекорд по златни медали на Зимни олимпийски игри
Норвегия постави нов рекорд по брой златни отличия на Зимни олимпийски игри, след като Йоханес Дале спечели масовия старт на 15 километра по биатлон в Антхолц-Антерселва.

С успеха си Дале донесе 17-ото злато за страната на Игрите в Милано/Кортина, с което Норвегия подобри собственото си върхово постижение от 16 титли, поставено на Олимпиадата в Пекин през 2022 година.

До момента скандинавците имат общо 36 медала – 17 златни, 9 сребърни и 10 бронзови, което ги утвърждава като най-успешната нация в Италия.

На второ място в класирането по отличия е САЩ с 27 медала (9 златни, 12 сребърни и 6 бронзови), а трети са домакините от Италия с 26 (9-5-12).

Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина продължават до 22 февруари.

