Германската ски асоциация ще награди посмъртно биатлонистката Лаура Далмайер

Чете се за: 01:37 мин.
Спорт
Двукратната олимпийска и петкратна световна шампионка Далмайер загина в края на юли след скално падане на височина от около 5700 метра, по време на скално катерене заедно с друга жена в планината Каракорум.

Германската ски асоциация ще награди посмъртно биатлонистката Лаура Далмайер
Германската ски асоциация ще награди посмъртно олимпийската шампионка в биатлона Лаура Далмайер, която загина при планински инцидент през юли в Пакистан.

"Умишлено отделихме време, за да помислим как бихме могли да продължим да почитаме Лаура по достоен начин и в бъдеще - като изключителна спортистка, но преди всичко като специален човек", заяви членът на борда на германската ски централа Щефан Шварцбах.

От следващата година наградата, която носи името "Лаура Далмайер", ще бъде връчвана на млад спортист в ски спортовете.

"Призът е за всички спортове, не само за биатлона. Разбира се, обсъдихме това предварително с родителите на Лаура и сме много благодарни, че подкрепят тази идея", каза още Шварцбах.

Двукратната олимпийска и петкратна световна шампионка Далмайер загина в края на юли след скално падане на височина от около 5700 метра, по време на скално катерене заедно с друга жена в планината Каракорум.

31-годишната Лаура Далмайер беше държавно сертифициран планински и ски водач и активен член на германската организация за планинска спасителна дейност. Тя беше смятана за опитна и осъзнаваща риска алпинистка, като е изкачвала много планини на няколко континента.

