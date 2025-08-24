Христо Янев: Чакахме я дълго тази победа

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
Спорт
Моята цел е да докарам повече хора на стадиона, каза треньорът на Ботев Враца след първата победа през сезона в Първа лига.

христо янев чакахме дълго победа
Снимка: startphoto.bg
Ботев Враца дочака първа победа в Първа лига. Врачани спечелиха с срещу Добруджа с 2:0 в мач на стадион „Дружба“. Старши треньорът Христо Янев сподели, че в лагера на тима от Враца са чакали дълго въпросната победа.

"Изключително доволен съм от тази победа. Чакахме я дълго. Добруджа беше пред нас в класирането, натрупа точки в началото на сезона, но е радващо, че пред тази публика показахме качества, които до момента ни убягваха и запазихме преднината си. Публика като тази в Добрич повишава нивото на футбола в България. Левски играе пред пълни трибуни. Черно море има много добра публика. Локомотив Пловдив, Ботев Пловдив, ЦСКА играят пред почти пълни трибуни. Това е и моя лична цел - да докарам повече хора на стадионите, да подкрепят нашия отбор и да бъдат доволни от продукта, който представяме", каза той.

"Липсата на Мартин Петков в предишните мачове беше много голяма за нас. В момента, в който го взехме, ние знаехме какъв е неговият потенциал. Аз вярвам безрезервно в неговите качества и ще направя всичко възможно, за да развия стойността му. Трите гола, които вкара до момента през сезона, ще му донесат самочувствие, увереност и мотивация да продължи да работи. Радослав Цонев и Илия Юруков дойдоха преди два дни при нас, но ги включих на пълни обороти в тренировките. Те показаха характер. Точно този характер и сплотеността ни показват какъв отбор можем да бъдем", завърши Янев.

