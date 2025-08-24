Ботев Враца се наложи над Добруджа с два гола на Мартин Петков

Ботев Враца победи Добруджа с 2:0 в мач от 6-ия кръг на Първа лига. Мартин Петков отбеляза головете през първото полувреме.

Врачани откриха резултата на стадион "Дружба" в Добрич още в 5-ата минута. Галин Григоров изби удар на Мартин Смоленски, но Мартин Петков бе точен при добавката.

Домакините погледнаха по-смело към противниковата врата и в 32-ата минута Малик Фол се разписа, след като засече центриране от ъглов удар. Попадението обаче бе отменено след намесата на ВАР заради игра с ръка.

Голмайсторът на гостите удвои головата си сметка в 40-ата минута. Той овладя подаване в наказателното поле на Владислав Найденов и стреля по диагонала, за да подпечата успеха на тима си.

След почивката Димитър Евтимов спаси изстрел на Милчо Ангелов, за да се поздрави със суха мрежа.

Четвърт час преди края на мача гол на Айкут Рамадан бе отменен заради нарушение на Милчо Ангелов.

Ботев Враца измести именно Добруджа от 7-ото място в класирането, като вече има актив от 7 пункта. Възпитаниците на Атанас Атанасов са 8-и в подреждането с точка по-малко.