Хуан Кабал ще отсъства близо два месеца

Защитникът на Ювентус Хуан Кабал е с контузия на бедрото и ще отсъства близо два месеца от терените, съобщиха от клуба.

24-годишният колумбиец беше заменен принудително още след четвърт час игра при равенството 2:2 срещу Виляреал във втория кръг на Шампионската лига снощи в Испания.

Южноамериканецът ще се подложи на допълнителни медицински тестове, за да се определи сериозността на травмата и точния срок за лечение.



Кабал наскоро се завърна в игра, след като се възстанови от контузия на кръстните връзки на коляното, получена през 2024 г. Той е отбелязал един гол в три мача през сезон 2025/26. Договорът му с Ювентус е до 30 юни 2029 година.