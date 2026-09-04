Хулио Веласкес: Трябва да дадем най-добрат версия от себе си

Хулио Веласкес е на мнение, че Левски трябва да даде най-доброто от себе си, за да продължи своя перфектен път от началото на сезона в Първа лига. „Сините“ приемат ЦСКА 1948 утре (събота) в мач от осмия кръг, който ще стартира от 21:15 часа на стадион „Георги Аспарухов“, а техният наставник говори за натрупаната умора и многото срещи.

Веласкес също така даде информацията и за контузените в тима от „Герена“.

Имат доста добри футболисти за нашата реалност и трябва да дадем най-добрата версия от себе си, за да спечелим мача. Това е нещо съвсем нормално да се трупат мачовете. Ние сме в един цикъл с изключително много срещи, вече започва месец септември и имаме изиграни 15 официални мача. И много от тях бяха с много голямо чисто физическо изискване от играчите. Разбира се, това изискване води до умора в краката, в главите на футболисти. Оттам нататък трябва да разграничим контузиите, които са породени от игрови ситуации и от удари, от нараняване. Или пък са ситуации с натрупване на умора, затова е трудно да се говори за генерална ситуация. Например ситуацията с Никола Серафимов – там няма нищо общо с натрупването на мачове, ами е просто игрова ситуация“, започна Веласкес. Тази пък на Мехди Мубарик не е сериозна и такива ще има още по-нататък, започна той.

"Аз съм изключително горд от всички играчи и те трябва да бъдат готови да помогнат, когато треньорският щаб го изисква от тях. До този момент това, което прави този отбор, е абсолютно невероятно и имам предвид футболистите. В 15 официални мача те се представят по начина, по който се представят, на мене ми се струва абсолютно невероятно“, каза още испанецът.

Попитан колко време ще отсъстват двамата травмирани в тима – Никола Серафимов и Мубарик, наставникът отговори:

„Имам някаква идея колко, но за момента не мога да я споделя. Защото е отговорност на други хора да говорят за крайни срокове, но аз мога само да кажа какво чувство имам. Както след мача имах чувство и за двете ситуации, но така и изглежда. За Мехди Мубарик мога да кажа, че утре няма да вземе участие, но не е нищо сериозно. И ще видим как ще се развива и дали ще може да го използваме във финала за Суперкупата.“

Ситуацията с Никола Серафимов е по-сериозна и между играча и медицинския щаб трябва да се реши какъв сценарий да изберат. Но искам още веднъж да отлича това себераздаване и от контузените да дадат всичко, за да се възстановят и съм горд да имам такива хора на разположение“, допълни треньорът.

Попитан какво мисли за съперника утре – ЦСКА 1948, той каза:

„Разбира се, някои футболисти при тях се промениха, но на мене ми се струва от гледна точка на българската лига и първенство, че това е един отбор с интересни футболисти. Без никакво съмнение може да се бори за място в топ 4 на лигата“.

След това наставникът се спря и на списъка с футболисти, който Левски изпрати в УЕФА за участие в основната фаза на Лига Европа, като в него липсват Мустафа Сангаре, Радослав Кирилов и Оливие Камдем. Според него това е нормален процес, който почива на правила и ограничения – някои за български футболисти, други пък за чужденци.

„Много пъти търсим взаимовръзки в процесите, а всичко е много по-просто. Тези неща са елементарни и прости. Трябва да се вземе едно решение на 1-и септември преди 23:59 часа. Има един регламент, който трябва да изпълним и след това решенията да бъдат с някакъв смисъл и с най-доброто за отбора. Има различни групи, в които могат да влязат различни футболисти. След изискванията на УЕФА, трябва да се вкарат играчи, които са на 100 % здрави и след това след 5-7 дни един месец, е несигурно дали същите ще бъдат здрави. Може някой да е регистриран, но да се контузи – както с Никола Серафимов се случи. Други пък да не са в списъка, а след един месец да могат да играят. Но ако имаш краен срок, ситуацията е изключително проста. Трябва да се вземе решение за футболистите, които са готови и могат да вземат участие с изключение на някои ситуации...В крайна сметка, ако на друго място имаш повече играчи, търсиш да вкараш на друго. Нашето доверие е изключително голямо във всички футболисти и за нас всички мачове във всички турнири са изключително важни. И ще управляваме минутите и самото натоварване по начина, по който смятаме, че отборът ще даде най-доброто си представяне“.

Накрая испанският специалист отговори на въпрос дали предвид резултатите до момента някои футболисти са се надскочили и дали пък други са го изненадали с представянето си.