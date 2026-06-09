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Хванаха 163 кг есенции за „маркови“ парфюми на границата с Турция

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Хванаха 163 кг есенции за „маркови“ парфюми на границата с Турция
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Общо 163 килограма концентрирани парфюмни есенции и над 27 000 опаковки за парфюми с обозначения на световноизвестни марки са задържани от митническите служители на Граничния контролно-пропусквателен пункт „Лесово”. Това съобщиха от Агенция „Митници”. Те са открити при проверка на товарен автомобил, превозваш стоки от Турция за Украйна в неделя.

При влизане в страната шофьорът – украински гражданин, е декларирал, че превозва колети с групажна стока. При извършена проверка инспекторите установяват, че осем от декларираните колети съдържат общо 163 кг концентрирани есенции за парфюми в пластмасови и метални опаковки с различна вместимост. Всички те са били с надписи на луксозни марки парфюми. В други 15 декларирани колета са открити общо 27 200 картонени опаковки за парфюми с лога на различни световни марки. Количеството на празните „маркови“ опаковки съответства приблизително и на количеството парфюми, които могат да бъдат получени от концентрираните есенции, посочиха от митническата агенция.

Стоките са иззети в изпълнение на европейски регламент относно защита на правата върху интелектуалната собственост. За случая ще бъдат уведомени притежателите на съответните защитени търговски марки.

Това е най-голямото количество концентрирани есенции за „маркови“ парфюми и опаковки за тях, задържано на ГКПП „Лесово” през последните години, обявиха от Агенция „Митници”.

#парфюмни есенции #марков парфюм #пункт "Лесово" #митничарите

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