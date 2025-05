Хюстън с нов удар по самочувствието на Голдън Стейт (ВИДЕО)

Хюстън Рокетс намери сили да остане в играта за втория кръг в плейофите на НБА. Баскетболистите на име Име Удока отказаха Голдън Стейт Уориърс със 115:107 в шестия мач от четвъртфиналите на Запад. В „Чейс Сентър“ до голяма степен интрига не липсваше, но в заключителната четвърт „ракетите“ се развихриха и за втори пореден път убиха мечтите на играчите на Стив Кър да сложат край на серията.

Така отборът от щата Тексас се спаси отново от елиминация срещу „воините“ и изравни серията до 3:3 успеха, след като изоставаше с 1:3 загуби. Серията отново се мести в Сан Франциско, където на 5 май (понеделник) ще бъде изигран седмият решителен двубой.

BRINGING IT BACK HOME.



Next up: Game 7pic.twitter.com/bp4uLvFYY4 — Houston Rockets (@HoustonRockets) May 3, 2025

Стартът се оказа равностоен и предложи размяна на точни стрелби. Алперен Шенгюн й Фред ВанВлийт бяха под пара за гостите, а за домакините Джими Бътлър и Стеф Къри се заеха основно с реализирането. Това обаче не спря „ракетите“ да стигнат до разлика от 4 точки след 12 минути игра.

Отборът от щата Тексас продължи в същия дух и се поздрави с първа двуцифрена разлика в средата на втората част. Къри и Бътлър доведоха до заличаване на пасива на „воините“, но Рокетс направиха така, че да се изстрелят при 51:46.

11-0 PERSONAL RUN FOR CHEF CURRY ON ESPN! pic.twitter.com/3COKWifjow — NBA (@NBA) May 3, 2025

Шенгюн и ВанВлийт удържаха крехката разлика на гостите при подновяванео на играта. Въпреки усилията на Моузес Муди, Бътлър и Къри, които показаха, че Уориърс не са готови да се предадат, „ракетите“ си издействаха аванс от 2 точки след 36 минути в игра.

The two-man game between VanVleet and Sengun>>>



Rockets battling on ESPN for a chance at G7 at homepic.twitter.com/u6UNJHXhIV — NBA (@NBA) May 3, 2025

Отборът от щата Тексас наклони везните в своя полза още в началото на последната част, когато намери пътя към нова двуцифрена разлика, изградена от Джейлън Грийн, Шенгюн и ВанВлийт. До края Уориърс не бяха в състояние да отговорят и трябваше да се примирят с поражението.

12-0 RUN LATE IN GAME 6 FOR HOUSTON!



THEY WANT GAME 7.



ESPN pic.twitter.com/X9ds8dFrTk — NBA (@NBA) May 3, 2025

Фред ВанВлийт блесна за Хюстън с 29 точки, 8 борби, 8 асистенции и 6 точни стрелби от далечна дистанция. Алпрен Шенгюн регистрира 21, 14 овладени под двата ринга топки и 6 завършващи паса. Стивън Адамс финишира със 17 точки и 5 овладени под двата ринга топки, Амин Томпсън записа 14 и 7 овладени под двата коша топки, Джейлън Грийн завърши с 12 и 5 борби.

Стеф Къри бе над всички за Голдън Стейт с 29 точки, 7 борби и 6 успешни шута зад арката. Джими Бътлър финишира с 27, 9 овладени под двата ринга топки и 8 асистенции. Моузес Муди има 13 точки, Брандън Поджемски завърши с 10 и 7 овладени под двата коша топки.