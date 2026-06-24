Илиан Илиев продължава кариерата си в Турция

Българският национал Илиан Илиев ще продължи кариерата си в Турция, след като е постигнал договорка с втородивизионния Истанбулспор, съобщават медиите в южната ни съседка.

26-годишният полузащитник се присъединява към турския клуб като свободен агент, след като договорът му с ЦСКА изтече и не беше подновен. Така синът на националния селекционер Илиан Илиев ще направи поредна стъпка в чуждестранната си кариера.

Футболистът е преминал през школата на португалския Академика, а през годините е носил екипите на Черно море, гръцкия Кифисия и кипърския Аполон Лимасол. Роденият във Фуншал играч притежава и португалско гражданство.

През сезон 2025/26 Илиев записа 27 мача за ЦСКА във всички турнири, като отбеляза едно попадение и направи три асистенции. В голяма част от срещите обаче той влизаше от резервната скамейка и не успя да се утвърди като титуляр в състава на столичния тим.

Полузащитникът има и 21 мача за националния отбор на България, а сега ще се опита да възроди кариерата си в Истанбулспор. Турският клуб завърши на 11-о място във втора дивизия през миналия сезон и ще се стреми към по-силно представяне в предстоящата кампания.