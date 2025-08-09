Илиан Илиев: Трябва ни още самочувствие

Старши треньорът на Черно море Илиан Илиев коментира равенството 0:0 с ЦСКА в поредна среща от четвъртия кръг на Първа лига.

„Знаехме, че при ЦСКА ще има доста напрежение в този мач. Така че се опитахме да ги притесним в началото с преса, тъй като при тях победата беше задължителна и естествено, това напрежение, публиката им е нетърпелива и ние не биваше да ги оставим те да водят мача. След 15-ата минута обаче стана това, което не трябваше – оставихме им малко повече пространства, за да въртят фланговете. Но, ние като цяло сме доволни от играта ни в защита, само дето трябваше да използваме повече тези пространства, които ЦСКА рискува да ги остави. Те вдигаха високо линията, освобождаваха фланговете и трябваше да го използваме или просто да завършим някои от нашите атаки, които направихме в края на срещата“, започна Илиан Илиев.

„Ние с всеки един отбор играем по един и същи начин, така че не гледаме Левски, ЦСКА или Лудогорец, който и да е друг. Въпросът е, че ако искаме повече да надградим, ние трябва да играем с още самочувствие, като в много моменти отнемаме топката в предмостието, тръгваме, но първият пас е грешен и отново трябва да се тича в защита. Тези неща трябва да променим, за да растем като отбор. Не казвам, че трябва да се радваме на равен, а да го приемаме като позитивен резултат и да гледаме да побеждаваме“, обясни още Илиев.



