БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Илиан Илиев: Трябва ни още самочувствие

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:00 мин.
Спорт
Запази

С всеки отбор играем по един и същи начин, каза треньорът на Черно море.

Илиан Илиев
Снимка: Startphoto.bg
Слушай новината

Старши треньорът на Черно море Илиан Илиев коментира равенството 0:0 с ЦСКА в поредна среща от четвъртия кръг на Първа лига.

„Знаехме, че при ЦСКА ще има доста напрежение в този мач. Така че се опитахме да ги притесним в началото с преса, тъй като при тях победата беше задължителна и естествено, това напрежение, публиката им е нетърпелива и ние не биваше да ги оставим те да водят мача. След 15-ата минута обаче стана това, което не трябваше – оставихме им малко повече пространства, за да въртят фланговете. Но, ние като цяло сме доволни от играта ни в защита, само дето трябваше да използваме повече тези пространства, които ЦСКА рискува да ги остави. Те вдигаха високо линията, освобождаваха фланговете и трябваше да го използваме или просто да завършим някои от нашите атаки, които направихме в края на срещата“, започна Илиан Илиев.

„Ние с всеки един отбор играем по един и същи начин, така че не гледаме Левски, ЦСКА или Лудогорец, който и да е друг. Въпросът е, че ако искаме повече да надградим, ние трябва да играем с още самочувствие, като в много моменти отнемаме топката в предмостието, тръгваме, но първият пас е грешен и отново трябва да се тича в защита. Тези неща трябва да променим, за да растем като отбор. Не казвам, че трябва да се радваме на равен, а да го приемаме като позитивен резултат и да гледаме да побеждаваме“, обясни още Илиев.

Първа лига: ЦСКА - Черно море (ГАЛЕРИЯ)

#Първа лига 2025/2026 #ПФК ЦСКА София #ПФК Черно море #Илиан Илиев

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Гледайте европейското първенство по лека атлетика за юноши и девойки до 20 г. в Тампере
1
Гледайте европейското първенство по лека атлетика за юноши и...
Директорът на "Български пощи": Готови сме за обмяната на левове в евро – има 2230 станции в страната
2
Директорът на "Български пощи": Готови сме за обмяната на...
Ива Деливерска е на полуфинал на 100 м с препятствия на европейското първенство по лека атлетика до 20 г.
3
Ива Деливерска е на полуфинал на 100 м с препятствия на...
Пожар бушува край 86-и км на АМ "Тракия" в посока Бургас
4
Пожар бушува край 86-и км на АМ "Тракия" в посока Бургас
Голям пожар гори край Сунгурларе, обявено е бедствено положение (СНИМКИ и ВИДЕО)
5
Голям пожар гори край Сунгурларе, обявено е бедствено положение...
Пощите са готови за обмяната на левовете в евро от 1 януари 2026 г. (ОБЗОР)
6
Пощите са готови за обмяната на левовете в евро от 1 януари 2026 г....

Най-четени

След смяната на лева с еврото: Билетът за градския транспорт в Пловдив може да поевтинее
1
След смяната на лева с еврото: Билетът за градския транспорт в...
Къде няма да има топла вода в София от днес?
2
Къде няма да има топла вода в София от днес?
Двама мъже извършиха граждански арест на пиян шофьор на автобус с 2,73 промила
3
Двама мъже извършиха граждански арест на пиян шофьор на автобус с...
Програма "Избирам България" дава до 10 000 лева на емигрант, решил да се завърне в родината
4
Програма "Избирам България" дава до 10 000 лева на...
Борислав Михайлов: Идва най-добрият отбор в света, но трябва да се подкрепя България
5
Борислав Михайлов: Идва най-добрият отбор в света, но трябва да се...
Световното първенство по плуване в Сингапур покори ефира на БНТ 1 и БНТ 3
6
Световното първенство по плуване в Сингапур покори ефира на БНТ 1 и...

Още от: Футбол

Лудогорец продължава без грешка в първенството
Лудогорец продължава без грешка в първенството
Душан Керкез: Горе главите и вървим напред Душан Керкез: Горе главите и вървим напред
Чете се за: 01:40 мин.
Първа лига: Славия - Лудогорец (ГАЛЕРИЯ) Първа лига: Славия - Лудогорец (ГАЛЕРИЯ)
Гледайте ексклузивно интервю с Борислав Михайлов в предаването "Арена спорт" Гледайте ексклузивно интервю с Борислав Михайлов в предаването "Арена спорт"
Чете се за: 00:40 мин.
Борислав Михайлов: Не съжалявам за нищо Борислав Михайлов: Не съжалявам за нищо
Чете се за: 01:12 мин.
ЦСКА отново не вкара гол ЦСКА отново не вкара гол
Чете се за: 01:27 мин.

Водещи новини

Остава тежка ситуацията край Сунгурларе
Остава тежка ситуацията край Сунгурларе
Чете се за: 02:07 мин.
У нас
Локализиран е пожарът във вилната зона на Харманли Локализиран е пожарът във вилната зона на Харманли
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
Битката за Украйна: Мир срещу територии? Битката за Украйна: Мир срещу територии?
Чете се за: 04:30 мин.
Европа
Добре дошли в бъдещето - първият в света мол за роботи Добре дошли в бъдещето - първият в света мол за роботи
Чете се за: 00:25 мин.
Общество
Без вода - вандали източиха водопреносната мрежа на село Базън
Чете се за: 02:20 мин.
У нас
Зад крепостните стени на Боженишки и Кокаленски Урвич
Чете се за: 15:57 мин.
У нас
Министър Караджов разпореди проверка и инициира законодателни...
Чете се за: 04:00 мин.
У нас
Споразумение в Белия дом: Тръмп обяви мир между Армения и Азербайджан
Чете се за: 04:50 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ