ЦСКА отново не вкара гол

Отборите на ЦСКА и Черно море не излъчиха победител и завършиха при равенство 0:0 в мач от четвъртия кръг в Първа лига. „Червените“ контролираха случващото се през цялото време, но феновете и на двата отбора не видяха гол в двете врати.

До заключителните минути домакините имаха само един точен удар след 13 създадени положения. Вторият беше дело на Иван Тасев, който напредна отдясно и след финтове стреля, но и този опит не създаде особено проблеми за Душан Керкез.

Ситуацията през цялото време беше напрегната на стадион „Васил Левски“ и феновете не спестиха критиките към футболистите на ЦСКА. Негодуванието започна още с последния съдийски сигнал за първото полувреме, а освиркванията продължиха през голяма част от второто полувреме.

След този мач ЦСКА остана само с един гол от игра след първите четири срещи. В следващия кръг „червените“ гостуват на Арда, а Черно море ще премери сили с градския съперник Спартак Варна.



Първа лига: ЦСКА - Черно море (ГАЛЕРИЯ)