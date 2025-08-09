БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Голям пожар гори край Сунгурларе, обявено е бедствено...
Чете се за: 00:32 мин.
Пореден абсурд на столичното летище: Авиокомпания отказа...
Чете се за: 01:47 мин.
Тръмп и Путин се срещат в Аляска на 15 август, за да...
Чете се за: 03:50 мин.

ЗАПАЗЕНИ

ЦСКА отново не вкара гол

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:27 мин.
Спорт
Запази

Столичани завършиха наравно 0:0 с Черно море в среща от Първа лига.

ЦСКА - Черно море
Снимка: Startphoto.bg
Слушай новината

Отборите на ЦСКА и Черно море не излъчиха победител и завършиха при равенство 0:0 в мач от четвъртия кръг в Първа лига. „Червените“ контролираха случващото се през цялото време, но феновете и на двата отбора не видяха гол в двете врати.

До заключителните минути домакините имаха само един точен удар след 13 създадени положения. Вторият беше дело на Иван Тасев, който напредна отдясно и след финтове стреля, но и този опит не създаде особено проблеми за Душан Керкез.

Ситуацията през цялото време беше напрегната на стадион „Васил Левски“ и феновете не спестиха критиките към футболистите на ЦСКА. Негодуванието започна още с последния съдийски сигнал за първото полувреме, а освиркванията продължиха през голяма част от второто полувреме.

След този мач ЦСКА остана само с един гол от игра след първите четири срещи. В следващия кръг „червените“ гостуват на Арда, а Черно море ще премери сили с градския съперник Спартак Варна.

Първа лига: ЦСКА - Черно море (ГАЛЕРИЯ)

#Първа лига 2025/2026 #ПФК ЦСКА #ПФК Черно море

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Гледайте европейското първенство по лека атлетика за юноши и девойки до 20 г. в Тампере
1
Гледайте европейското първенство по лека атлетика за юноши и...
Директорът на "Български пощи": Готови сме за обмяната на левове в евро – има 2230 станции в страната
2
Директорът на "Български пощи": Готови сме за обмяната на...
Пожар бушува край 86-и км на АМ "Тракия" в посока Бургас
3
Пожар бушува край 86-и км на АМ "Тракия" в посока Бургас
Ива Деливерска е на полуфинал на 100 м с препятствия на европейското първенство по лека атлетика до 20 г.
4
Ива Деливерска е на полуфинал на 100 м с препятствия на...
Голям пожар гори край Сунгурларе, обявено е бедствено положение (СНИМКИ и ВИДЕО)
5
Голям пожар гори край Сунгурларе, обявено е бедствено положение...
Пореден абсурд на столичното летище: Авиокомпания отказа да качи на борда дете в инвалидна количка
6
Пореден абсурд на столичното летище: Авиокомпания отказа да качи на...

Най-четени

След смяната на лева с еврото: Билетът за градския транспорт в Пловдив може да поевтинее
1
След смяната на лева с еврото: Билетът за градския транспорт в...
Къде няма да има топла вода в София от днес?
2
Къде няма да има топла вода в София от днес?
Двама мъже извършиха граждански арест на пиян шофьор на автобус с 2,73 промила
3
Двама мъже извършиха граждански арест на пиян шофьор на автобус с...
Програма "Избирам България" дава до 10 000 лева на емигрант, решил да се завърне в родината
4
Програма "Избирам България" дава до 10 000 лева на...
Световното първенство по плуване в Сингапур покори ефира на БНТ 1 и БНТ 3
5
Световното първенство по плуване в Сингапур покори ефира на БНТ 1 и...
Почти денонощна работа срещу мизерно заплащане: Все повече сигнали за съвременно робство в България
6
Почти денонощна работа срещу мизерно заплащане: Все повече сигнали...

Още от: Футбол

Душан Керкез: Горе главите и вървим напред
Душан Керкез: Горе главите и вървим напред
Първа лига: Славия - Лудогорец 0:3 (ГАЛЕРИЯ) Първа лига: Славия - Лудогорец 0:3 (ГАЛЕРИЯ)
Борислав Михайлов: Не съжалявам за нищо Борислав Михайлов: Не съжалявам за нищо
Чете се за: 01:12 мин.
Първа лига: ЦСКА - Черно море (ГАЛЕРИЯ) Първа лига: ЦСКА - Черно море (ГАЛЕРИЯ)
Илия Груев с асистенция срещу Милан Илия Груев с асистенция срещу Милан
Чете се за: 01:07 мин.
Сангаре пропуска реванша със Сабах, потвърди Веласкес Сангаре пропуска реванша със Сабах, потвърди Веласкес
Чете се за: 02:52 мин.

Водещи новини

Остава тежка ситуацията край Сунгурларе
Остава тежка ситуацията край Сунгурларе
Чете се за: 02:07 мин.
У нас
Локализиран е пожарът във вилната зона на Харманли Локализиран е пожарът във вилната зона на Харманли
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
Битката за Украйна: Мир срещу територии? Битката за Украйна: Мир срещу територии?
Чете се за: 04:30 мин.
Европа
Добре дошли в бъдещето - първият в света мол за роботи Добре дошли в бъдещето - първият в света мол за роботи
Чете се за: 00:25 мин.
Общество
Без вода - вандали източиха водопреносната мрежа на село Базън
Чете се за: 02:20 мин.
У нас
Зад крепостните стени на Боженишки и Кокаленски Урвич
Чете се за: 15:57 мин.
У нас
Министър Караджов разпореди проверка и инициира законодателни...
Чете се за: 04:00 мин.
У нас
Споразумение в Белия дом: Тръмп обяви мир между Армения и Азербайджан
Чете се за: 04:50 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ