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Интензивен е трафикът на граничните пунктове „Капитан Андреево“ и „Лесово“

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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Снимка: БТА
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Интензивен е трафикът на границата с Турция на ГКПП „Капитан Андреево“ на вход за леки автомобили и на изход за товарни автомобили, както и на ГКПП „Лесово“ – на изход за товарни автомобили, съобщиха от Главна дирекция "Гранична полиция“ по данни към 6.00 ч. тази сутрин.

Нормално е движението на всички гранични преходи с Румъния. От „Гранична полиция“ напомнят, че от 10 юли фериботната връзка, обслужваща граничния преход Оряхово – Бекет, временно е преустановила работа поради ниското ниво на река Дунав, а от 21 юли заради ниското ниво на реката е спряна и фериботната връзка, обслужваща граничния преход Свищов – Зимнич.

През преходите „Рудозем“, „Златоград“, „Маказа“ и „Ивайловград“ на границата с Гърция преминават леки коли и микробуси до 3,5 тона, а през преходите „Кулата“, „Илинден“ и „Капитан Петко войвода“ преминават леки коли, автобуси и товарни автомобили.

Нормален е трафикът на всички гранични контролно-пропускателни пунктове с Република Северна Македония и Сърбия.

#„Лесово“ #ГКПП „Капитан Андреево“ #гранични пунктове #интензивен трафик

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