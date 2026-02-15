Интензивни валежи в Община Петрич през изминалите часове

Интензивни валежи се изляха над Петрич и региона през изминалите часове, като обстановката в общината се усложнява заради продължаващия дъжд. За това предупредиха и синоптиците от НИМХ в прогнозата за Югозападна България.

Отчетените количества валежи от четирите метеорологични станции в общината в рамките на около пет часа са:

> гр. Петрич – 75 л/кв. м;

> с. Ключ – 40 л/кв. м;

> с. Рупите – 32 л/кв. м;

> х. "Конгур" – 86 л/кв. м.

Прогнозата е дъждът да продължи до около 17:00 часа. Дежурни екипи на Община Петрич обхождат критичните места. Действията се координират с всички други учреждения, които в аварийни ситуации подкрепят работата на общината.