Отстраниха кмета на поморийското село Бата, осъден за...
Чете се за: 02:00 мин.
От началото на годината: Потреблението на ток се...
Чете се за: 01:30 мин.

Интензивни валежи в Община Петрич през изминалите часове

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Слави Илиев
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Обстановката в района се усложнява заради продължаващия дъжд

интензивни валежи община петрич изминалите часове
Интензивни валежи се изляха над Петрич и региона през изминалите часове, като обстановката в общината се усложнява заради продължаващия дъжд. За това предупредиха и синоптиците от НИМХ в прогнозата за Югозападна България.

Отчетените количества валежи от четирите метеорологични станции в общината в рамките на около пет часа са:

> гр. Петрич – 75 л/кв. м;
> с. Ключ – 40 л/кв. м;
> с. Рупите – 32 л/кв. м;
> х. "Конгур" – 86 л/кв. м.

Прогнозата е дъждът да продължи до около 17:00 часа. Дежурни екипи на Община Петрич обхождат критичните места. Действията се координират с всички други учреждения, които в аварийни ситуации подкрепят работата на общината.

#проливни валежи #по-интензивни дъждове #петрич

Отстраниха кмета на поморийското село Бата, осъден за купуване на гласове
