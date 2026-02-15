Заради строежа на метрото: Затварят южното платно на столичния бул. "Владимир Вазов" за половин година

Това налага и промени в маршрутите на част от градския транспорт
Във връзка със строителството на участък от метрото под бул. "Владимир Вазов" от 15 февруари до 15 август се забранява движението на превозни средства по южното платно в отсечката между улиците "Поп Груйо" и "Поручик Георги Кюмюрджиев", съобщиха от Столична община. Трафикът ще се осъществява двупосочно в северното платно.
За същия период се променят маршрутите на тролейбусни линии 1 и 3, които ще се движат до спирка "Пътностроителна техника". В посока ж.к. "Левски Г" те ще тръгват съответно от Пета градска болница и УМБАЛ "Св. Анна" и ще се движат по временен маршрут през локалното платно на булеварда и ул. "Бесарабия". В обратна посока ще потеглят от същата крайна спирка и ще се включват обратно в действащите си трасета.
Промени има и в движението на автобусни линии 12, 14 и 119 в посока изход от София, които ще се отклоняват по улиците "Летоструй" и "Ген. Инзов". Автобус 78 към Централна жп гара ще минава по ул. "Ген. Инзов" и "Поручик Георги Кюмюрджиев". Линия 120 и нощната N3 в посока "Левски Г" ще се движат по променен маршрут през същите улици след кръстовището "Летоструй" – "Станислав Доспевски" от Зоопарка.
Разкриват се временни двупосочни спирки на ул. "Ген. Инзов" при кръстовищата с улици 565 и 574. Закриват се спирките "Ул. Станислав Доспевски" и "Бл. 11 ж.к. Левски В".
Създава се и временна автобусна линия 1ТБ с маршрут от "Левски Г" до метростанция "Хаджи Димитър", която ще спира на всички съществуващи спирки по трасето.