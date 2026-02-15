БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Високите сметки за ток са заради нарасналото потребление...
Чете се за: 01:22 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Заради строежа на метрото: Затварят южното платно на столичния бул. "Владимир Вазов" за половин година

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:47 мин.
У нас
Запази

Това налага и промени в маршрутите на част от градския транспорт

Заради строежа на метрото: Затварят южното платно на столичния бул. "Владимир Вазов" за половин година
Снимка: БТА/Архив
Слушай новината

Във връзка със строителството на участък от метрото под бул. "Владимир Вазов" от 15 февруари до 15 август се забранява движението на превозни средства по южното платно в отсечката между улиците "Поп Груйо" и "Поручик Георги Кюмюрджиев", съобщиха от Столична община. Трафикът ще се осъществява двупосочно в северното платно.

За същия период се променят маршрутите на тролейбусни линии 1 и 3, които ще се движат до спирка "Пътностроителна техника". В посока ж.к. "Левски Г" те ще тръгват съответно от Пета градска болница и УМБАЛ "Св. Анна" и ще се движат по временен маршрут през локалното платно на булеварда и ул. "Бесарабия". В обратна посока ще потеглят от същата крайна спирка и ще се включват обратно в действащите си трасета.

Промени има и в движението на автобусни линии 12, 14 и 119 в посока изход от София, които ще се отклоняват по улиците "Летоструй" и "Ген. Инзов". Автобус 78 към Централна жп гара ще минава по ул. "Ген. Инзов" и "Поручик Георги Кюмюрджиев". Линия 120 и нощната N3 в посока "Левски Г" ще се движат по променен маршрут през същите улици след кръстовището "Летоструй" – "Станислав Доспевски" от Зоопарка.

Разкриват се временни двупосочни спирки на ул. "Ген. Инзов" при кръстовищата с улици 565 и 574. Закриват се спирките "Ул. Станислав Доспевски" и "Бл. 11 ж.к. Левски В".

Създава се и временна автобусна линия 1ТБ с маршрут от "Левски Г" до метростанция "Хаджи Димитър", която ще спира на всички съществуващи спирки по трасето.

#бул. "Владимир Вазов" #Столична община #промени в движението #строеж на метрото

Последвайте ни

ТОП 24

Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
1
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
2
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
Шестима българи влизат в битки за нови силни резултати в Милано/Кортина
3
Шестима българи влизат в битки за нови силни резултати в...
Случаят „Петрохан“: Политически престрелки около действията на МВР
4
Случаят „Петрохан“: Политически престрелки около...
Един човек е загинал, а двама са пострадали при катастрофа в района на карловското село Розино
5
Един човек е загинал, а двама са пострадали при катастрофа в района...
Просяк от Ботевград пазарувал с фалшиво евро в няколко магазина в Карлово
6
Просяк от Ботевград пазарувал с фалшиво евро в няколко магазина в...

Най-четени

Случаят "Петрохан": Откриха издирваните Ивайло Калушев и другите двама край Враца
1
Случаят "Петрохан": Откриха издирваните Ивайло Калушев и...
Фатална развръзка на престъплението без аналог: Откриха мъртви издирваните по случая "Петрохан"
2
Фатална развръзка на престъплението без аналог: Откриха мъртви...
Росен Йорданов за "Петрохан": Човек с тежки нарцистични проблеми е завел своя антураж към летален край
3
Росен Йорданов за "Петрохан": Човек с тежки нарцистични...
Трагедията "Петрохан": Нови данни около открития кемпер край връх Вола във Врачанския балкан
4
Трагедията "Петрохан": Нови данни около открития кемпер...
ЕКСКЛУЗИВНО: Майката на Ивайло Калушев говори пред БНТ: Синът ми е невинен, потресена съм
5
ЕКСКЛУЗИВНО: Майката на Ивайло Калушев говори пред БНТ: Синът ми е...
Мистерията "Петрохан": МВР и прокуратурата показаха записи от хижата
6
Мистерията "Петрохан": МВР и прокуратурата показаха...

Още от: Регионални

Археологически находки: Древни златни рудници са открити край кърджалийското село Стремци
Археологически находки: Древни златни рудници са открити край кърджалийското село Стремци
13-километров път, осеян с дупки: Жители на Елхово излизат на протест 13-километров път, осеян с дупки: Жители на Елхово излизат на протест
Чете се за: 01:00 мин.
Мерки срещу разпространението на фалшиви евробанкноти във Варна Мерки срещу разпространението на фалшиви евробанкноти във Варна
Чете се за: 02:27 мин.
Трифон Зарезан в с. Александрово: Българи и чужденци рамо до рамо в лозята Трифон Зарезан в с. Александрово: Българи и чужденци рамо до рамо в лозята
Чете се за: 02:27 мин.
Шествия "за" и "против" Луковмарш се проведоха в София Шествия "за" и "против" Луковмарш се проведоха в София
Чете се за: 00:42 мин.
Локомотив се запали на товарната гара в Русе Локомотив се запали на товарната гара в Русе
Чете се за: 00:45 мин.

Водещи новини

Високите сметки за ток са заради нарасналото потребление с над 30%, сочат проверките на КЕВР
Високите сметки за ток са заради нарасналото потребление с над 30%,...
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
Наталия Киселова: Гуцанов би трябвало да се консултира с ръководството на БСП, ако му предложат да остане министър и в служебния кабинет Наталия Киселова: Гуцанов би трябвало да се консултира с ръководството на БСП, ако му предложат да остане министър и в служебния кабинет
Чете се за: 07:10 мин.
У нас
Психологът Росен Йорданов за случая "Петрохан": Мотивите не могат да се сведат до една версия Психологът Росен Йорданов за случая "Петрохан": Мотивите не могат да се сведат до една версия
Чете се за: 04:22 мин.
У нас
Заради строежа на метрото: Затварят южното платно на столичния бул. "Владимир Вазов" за половин година Заради строежа на метрото: Затварят южното платно на столичния бул. "Владимир Вазов" за половин година
Чете се за: 01:47 мин.
У нас
Ролята на ЕС в новия дневен ред – сред темите на Мюнхенската...
Чете се за: 01:02 мин.
По света
Мерки срещу разпространението на фалшиви евробанкноти във Варна
Чете се за: 02:27 мин.
У нас
Месни Заговезни е!
Чете се за: 01:57 мин.
У нас
Жълт и оранжев код за обилни валежи в неделя
Чете се за: 02:40 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ