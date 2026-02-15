Жена беше намушкана с нож тази нощ в Дупница

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Пострадалата е настанена в болница в София

Снимка: БТА
Намушкаха с нож жена в Дупница. Инцидентът е станал около 04:00 часа, съобщиха от ОД на МВР в Кюстендил.

Пострадалата заедно с приятелка си говорели в беседка в парка на Дупница, когато до тях се приближил мъж, който им поискал пари и ги заплашил с нож.

Жените били склонни да му дадат, но той посегнал и намушкал едната в областта на корема. Тя е настанена в болнично заведение в София с порезна рана.

Работи се по изясняване на факти по случая, образувано е досъдебно производство.

