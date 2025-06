Интер се измъкна от японския капан на Световното клубно първенство

Интер намери печелившата формула за първа победа на Световното клубно първенство в САЩ. Съставът на Кристиан Киву оцеля срещу Урава Ред Даймъндс с 2:1 в мач от петия кръг в група Е.

На стадион „Лумен Фийлд“ в Сиатъл за италианците се разписаха Латаро Мартинес и Валентин Карбони, докато в автор за попадението на японците се превърна Там Уатанабе. „Нерадзурите“ трябваше да треперят до последно, тъй като сътвориха обрат в края за първи успех на румънския наставник начело. От своя страна футболистите на Мачей Скоржа могат да съжаляват, че не измъкнаха поне точка, допускайки втора поредна загуба на клубния Мондиал, което им коства и последните шансове за продължаване напред.

По този начин тимът от Милано се настани на върха във временното класиране с 4 точки, а азиатския отбор се намира на последното четвърто място и без точков актив. На 26 юни (четвъртък) участникът в Серия А ще има за съперник Ривър Плейт, докато Урава ще спори с Монтерей.

Символичните гости не се нуждаеха от много време да сюрпризират италианската отбрана. В 11-та минута Такуми Канеко навлезе в наказателното поле и насочи топката към точката на дузпата, където

Там Уатанабе разстреля Ян Зомер.Италианците се отърсиха от първоначалния шок и 20-та минута Лаутаро Мартинес разтресе гредата след мощен шут. Символичните домакини бяха доста по-активни, но възможностите за гол се оказаха мираж и до края на полувремето резултатът остана непроменен.

“Нерадзурите“ продължиха в същия дух и при подновяването на играта. Кристиян Аслани отправи неточен шут от границата на наказателното поле. Впоследствие и Федерико Димарко не успя да преодолее японския вратар от воле, като топката мина покрай напречната греда.

Японците не останаха длъжни и постепенно излязоха от своето наказателно поле, а в 70-та минута последва опасна контраатака, завършила с изстрел на Уатанабе. Само минута след това Хенрих Мхитарян бе намерен от Николо Барела на точката на дузпата, първият не уцели вратата.

В 78-та минута тимът от Милано най-сетне намери начин да разпечата вратата, пазена от Шисаку Нишикава. Тогава последва центриране от корнер, а Лаутаро Мартинес успя да се завърти доста нестандартно и с акробатичен шут постави равенството на таблото.

Все пак най-интересното остана за продължението, когато удар на Петър Суич бе блокиран, но влезлият от пейката Валентин Карбони отправи силен шут и прати италианците в екстаз.

