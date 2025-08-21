Иван Иванов е новият старши треньор на Етър Велико Търново

Официалното му представяне пред медиите и привържениците ще се състои днес от 17.00 часа на стадион "Ивайло".
Ръководството на Етър Велико Търново назначи Иван Иванов за нов старши треньор на мъжкия представителен отбор. Той заменя на поста Живко Желев.
"Решението беше взето с решение на Управителния съвет на клуба. Иван Иванов е доказан професионалист с богат опит в българския футбол както като състезател, така и като треньор. Като футболист той се утвърди като един от най-стабилните защитници на своето поколение, носил екипите на водещи клубове у нас и в чужбина, както и на националния отбор на България", написаха в изявление "виолетовите".
Кариерата му започва в Пирин Благоевград, където показва силна игра и бързо привлича вниманието на големите клубове. Следват успешни периоди в ЦСКА, с който печели титли и трофеи, Локомотив Пловдив и Берое, както и международни изяви в отбори като Базел (Швейцария), Партизан Белград (Сърбия), Панатинайкос (Гърция) и Алтай (Турция). Иванов е и дългогодишен национал на България, носил капитанската лента и утвърдил се като един от най-стабилните защитници на своето поколение. Футболист номер 1 на България за 2013 година.
Футболната му кариера завършва именно на стадион „Ивайло“ с екипа на Етър Велико Търново - клубът, с който той отново е свързан днес, но вече в ролята на старши треньор. След края на състезателната си кариера Иванов се посвещава на треньорската професия, където демонстрира амбиция, дисциплина и съвременен подход, преминавайки обучения и специализации, за да изгради модерна и конкурентна визия за играта.
"Назначаването на Иван Иванов е символично завръщане у дома. Той е човек с авторитет, международен опит и лидерски качества, който ще вдъхне нова енергия на отбора и ще обедини нашата общност. Управителният съвет вярва, че под негово ръководство Етър ще върви уверено напред. Назначението му начело на Етър е част от стратегията на клуба за развитие и дългосрочна стабилност. Очакванията са с опита си да изгради боеспособен и модерен отбор, който да радва феновете на „виолетовите“, се казва в решението на състава от Велико Търново.
Официалното му представяне пред медиите и привържениците ще се състои днес от 17.00 часа на стадион "Ивайло", след което той ще води първата тренировка на тима.