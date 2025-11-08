БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Иван Пешев даде старт на изграждане на спортен комплекс в община Пещера

Чете се за: 01:40 мин.
Спорт
Общата стойност на проекта е 1 380 387,54 лв. с ДДС.

Иван Пешев
Снимка: пресцентър ММС
Слушай новината

Министърът на младежта и спорта Иван Пешев направи първа копка на нов модерен спортен комплекс в с. Радилово, община Пещера. Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Министерството на младежта и спорта по Програмата за финансово подпомагане на изграждането и обновяването на спортни обекти – държавна и общинска собственост 2024 г. Общата му стойност е 1 380 387,54 лв. с ДДС.

“Радвам се, че днес даваме официален старт на този значим проект. На това място след време децата и младежите от Радилово ще имат възможност да спортуват, да изграждат характера си и да постигат своите мечти. Спортът е не просто здраве и физическа активност – той възпитава дисциплина, уважение, екипен дух и стремеж към успех. Сигурен съм, че спортният комплекс ще даде път на нови спортни таланти“, каза Пешев.

На събитието присъстваха кметът на Пещера Йордан Младенов, кметът на с. Радилово Димитър Данчев и представители на фирмата изпълнител.

Проектът предвижда изграждането на ново футболно игрище с размери 94/64 м. и изкуствена тревна настилка, както и баскетболно игрище, комбинирано игрище за тенис на корт и волейбол, площадка за фитнес на открито. Ще бъдат поставени предпазни мрежи с височина 4 м, изградени линейни отводнители за отвеждане на повърхностните води, както и трибуни и пейки за зрители.

