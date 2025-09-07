Иван Пешев: Министерството на младежта и спорта ще продължава да бъде партньор на спорта за хора с увреждания

Министерството на младежта ще продължава да бъде партньор на спорта за хора с увреждания, доказвайки ангажимента си към атлетите със специални потребности. Това каза министърът на младежта и спорта Иван Пешев по време на откриването на Европейското първенство по баскетбол на колички - Дивизия С.

Форумът се провежда в периода 7-12 септември в "Арена СамЕлион" в Самоков с участието на 10 държави. Българският тим е в група А и ще премери сили с отборите на Сърбия, Унгария, Дания и Чехия.

Министерството на младежта и спорта е дългогодишен партньор на баскетбола на колички и стимулира развитието и популяризирането му у нас.