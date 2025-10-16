Изгубено куче = изгубен куфар? Решението на Европейския съд шокира собствениците на домашни любимци

Представи си, че пътуваш със самолет и авиокомпанията губи кучето ти. Според ново решение на Съда на ЕС, това вече ще се третира като изгубен багаж. Да – куче, но в очите на закона… просто куфар.

Историята започва с испанската авиокомпания „Иберия“, която загубила кучето на пътничка. Жената поискала 5000 евро обезщетение за морални щети. Компанията обаче била готова да ѝ плати само сумата, предвидена за изгубен багаж – около 1200 евро, според Монреалската конвенция.

Случаят стигнал до Съда на Европейския съюз, който обявил, че въпреки че животните имат защитен статус в ЕС, когато се превозват като багаж, те попадат под същите правила.

Това решение предизвика бурни реакции – много хора смятат, че е нечовешко да се приравнява животно с предмет, дори и юридически.

Засега становището на съда е само консултативно, а окончателното решение ще бъде взето от испанския съд.