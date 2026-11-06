Какво очакват хората, работодателите и синдикатите от бюджета 2027?

Как гледат гражданите, бизнесът и синдикатите на предложенията във финансовата рамка за следващата година?

Засилена семейна и социална подкрепа и повишаване на доходите обеща правителството. Макар гражданите да се надяват обещанията да се изпълнят, изразяват скептицизъм.

"Не мисля, че ще бъдат достатъчни. 450 евро за дете, което се очаква да го гледаш нормално, в подходящи условия за живот – тези пари могат да стигнат до две, две седмици и половина – не повече." "Държавата не върви и няма как да върви. Не съм оптимист, няма как да се направи – кутията на Пандора е отворена." "Рецепта срещу инфлация и повишаване на цените – да се бачка колкото се може повече." "Очакванията са много добри – за бедните, за пенсионерите също, за детските, най-важно за децата, за малките." Министерството на финансите публикува законопроекта за държавния бюджет за 2027 г.

Ако е възможно някое от старите предприятия да се възстанови, както е в Благоевград – съсипана икономика.

От своя страна бизнесът и синдикатите ще изчакат окончателния вариант на проектобюджета, но не останаха изненадани от данните. Докато от бизнеса посочиха, че предложените реформи в публичния сектор са положителни, от КТ „Подкрепа“ са в стачна готовност.

Атанас Кацарчев, главен икономист на КТ „Подкрепа“: "Структурите си чакат какво ще стане – не съм си взел топката, да гадая какво ще получим. Като го получим, ще направим становище и ще разберете." Станислав Попдончев, зам.-председател на БСК и главен финансов директор: "Положително е, ако вървим към 3% дефицит, и се надяваме на балансиран бюджет в някакъв момент. Виждаме и намаляване на разходите в бюджета – над 55 млрд., намаляват се и приходите, за съжаление, на 51. Няма повишаване на основни данъчни ставки, което също е положително, но остават разпоредбите за данък „свръхпечалба“, както и увеличението на МОД на 2400 евро."

От Стопанската камара се надяват съкращенията в публичния сектор да не засегнат услугите за гражданите и бизнеса.