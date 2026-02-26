Карлос Насар е Спортист №1 на България

Българският щангист Карлос Насар беше избран за Спортист на 2025 година. Това е втора поредна награда за него, след като оглави класацията и през 2024 година.

Призът му беше връчен на официална церемония, а името на победителя обяви вицепрезидентът Илияна Йотова, която подчерта, че българските спортисти са повод за гордост и вдъхновение.

Карлос Насар събра 1040 точки от 1170 възможни, дадени от 117 спортни журналисти. Така той влезе в елитен списък на малкото български спортисти, печелили наградата повече от веднъж.

През изминалата година 21-годишният национал спечели европейска и световна титла във вдигането на тежести и затвърди позицията си като един от най-добрите в света.

„За мен е чест отново да получа тази награда. Благодаря на треньорите си, на семейството си и на всички, които ме подкрепят. Нека продължаваме да славим България“, каза Насар.

На второ място в анкетата се класира волейболистът Алекс Николов, а трети остана скиорът Алберт Попов.

Националният отбор по волейбол за мъже беше избран за Отбор №1, а италианският селекционер Джанлоренцо Бленджини – за Треньор №1.

Спортист №1 с увреждания стана лекоатлетът Ружди Ружди.

Бяха връчени и редица специални награди, включително за вдъхновение, за принос към спорта и за подкрепа на младите таланти. С минута уважение бяха почетени и легенди на българския спорт, напуснали ни през последната година.

Церемонията показа, че българският спорт има силно настояще и още по-силно бъдеще.