БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Андрей Янкулов за Теодора Георгиева: Поредният тежък удар...
Чете се за: 01:30 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Карлос Насар е Спортист №1 на България

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:00 мин.
Деца
Запази
Карлос Насар
Снимка: Startphoto.bg
Слушай новината

Българският щангист Карлос Насар беше избран за Спортист на 2025 година. Това е втора поредна награда за него, след като оглави класацията и през 2024 година.

Призът му беше връчен на официална церемония, а името на победителя обяви вицепрезидентът Илияна Йотова, която подчерта, че българските спортисти са повод за гордост и вдъхновение.

Карлос Насар събра 1040 точки от 1170 възможни, дадени от 117 спортни журналисти. Така той влезе в елитен списък на малкото български спортисти, печелили наградата повече от веднъж.

През изминалата година 21-годишният национал спечели европейска и световна титла във вдигането на тежести и затвърди позицията си като един от най-добрите в света.

„За мен е чест отново да получа тази награда. Благодаря на треньорите си, на семейството си и на всички, които ме подкрепят. Нека продължаваме да славим България“, каза Насар.

На второ място в анкетата се класира волейболистът Алекс Николов, а трети остана скиорът Алберт Попов.

Националният отбор по волейбол за мъже беше избран за Отбор №1, а италианският селекционер Джанлоренцо Бленджини – за Треньор №1.
Спортист №1 с увреждания стана лекоатлетът Ружди Ружди.

Бяха връчени и редица специални награди, включително за вдъхновение, за принос към спорта и за подкрепа на младите таланти. С минута уважение бяха почетени и легенди на българския спорт, напуснали ни през последната година.

Церемонията показа, че българският спорт има силно настояще и още по-силно бъдеще.

Последвайте ни

ТОП 24

Европейската прокуратура призна Теодора Георгиева за виновна, иска уволнението ѝ
1
Европейската прокуратура призна Теодора Георгиева за виновна, иска...
Президентът Илияна Йотова освободи от длъжност главния секретар на МВР
2
Президентът Илияна Йотова освободи от длъжност главния секретар на МВР
Близки на изчезналите рибари край Созопол търсят отговори от институциите
3
Близки на изчезналите рибари край Созопол търсят отговори от...
БНТ 3 излъчва световното първенство по биатлон до 21 години в Арбер
4
БНТ 3 излъчва световното първенство по биатлон до 21 години в Арбер
Прокуратурата: Служебният вътрешен министър не е разпитван за натиск върху разследването на случая "Петрохан"
5
Прокуратурата: Служебният вътрешен министър не е разпитван за...
Няма сключени споразумения между "Гранична полиция" и НПО-то на Ивайло Калушев
6
Няма сключени споразумения между "Гранична полиция" и...

Най-четени

Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
1
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
2
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
16-годишно дете почина по време на плувен турнир в Бургас (СНИМКИ)
3
16-годишно дете почина по време на плувен турнир в Бургас (СНИМКИ)
Случаят "Петрохан": Защо във финансовите отчети на Ивайло Калушев липсват дарения, направени от публични лица?
4
Случаят "Петрохан": Защо във финансовите отчети на Ивайло...
До края на 2026 г. – всички топломери и водомери за топла вода трябва да са с дистанционно отчитане
5
До края на 2026 г. – всички топломери и водомери за топла...
"Молих му се да не тръгва, времето го дават лошо": Потънал ли е рибарският кораб край Созопол?
6
"Молих му се да не тръгва, времето го дават лошо":...

Още от: Спорт

Интер отпадна от Шампионската лига
Интер отпадна от Шампионската лига
Лудогорец привлече Алберто Салидо от Берое Лудогорец привлече Алберто Салидо от Берое
Чете се за: 00:22 мин.
Григор Димитров отпадна от турнира в Акапулко Григор Димитров отпадна от турнира в Акапулко
Чете се за: 00:32 мин.
Три български гимнастички ще участват на турнир в Естония Три български гимнастички ще участват на турнир в Естония
Чете се за: 00:45 мин.
Димитър Бербатов става съветник на премиера по спорта и младежта Димитър Бербатов става съветник на премиера по спорта и младежта
Чете се за: 01:17 мин.
Григор Димитров започна с победа на двойки в Акапулко Григор Димитров започна с победа на двойки в Акапулко
Чете се за: 00:35 мин.

Водещи новини

ВСС решава за назначението на временно и.ф. главен прокурор
ВСС решава за назначението на временно и.ф. главен прокурор
Чете се за: 01:52 мин.
У нас
Андрей Янкулов за Теодора Георгиева: Поредният тежък удар върху имиджа на българското правосъдие Андрей Янкулов за Теодора Георгиева: Поредният тежък удар върху имиджа на българското правосъдие
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
НА ЖИВО: НС гледа на второ четене промените в Кодекса за социално осигуряване НА ЖИВО: НС гледа на второ четене промените в Кодекса за социално осигуряване
Чете се за: 02:02 мин.
Политика
Пореден инцидент на релсите: Влак блъсна възрастна жена в Пловдив Пореден инцидент на релсите: Влак блъсна възрастна жена в Пловдив
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Прокуратурата в Бургас разследва случая на агресия между ученици в...
Чете се за: 03:20 мин.
У нас
Подготовката за изборите: Премиерът Андрей Гюров се среща с новите...
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Бъдещето на Украйна: Делегация от Киев се среща с пратениците от САЩ
Чете се за: 01:02 мин.
По света
Бобри в река Марица: Как животните са мигрирали от Северна в Южна...
Чете се за: 04:22 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ