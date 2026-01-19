Късметът обърна гръб на Барселона срещу Реал Сосиедад

Реал Сосиедад развенча мита за непобедимата Барселона в Ла Лига. Съставът на Пелегрино Матерацо матира футболистите на Ханзи Флик с 2:1 в мач от 20-ия кръг.

На "Реале Арена" за победителите се разписаха Микаел Орясабал и Гонсало Гедеш, а за каталунците точен бе Маркъс Рашфорд. По този начин "бяло-сините" спряха серията на „блаугранас“ от 11 поредни победи във всички турнири и шест последователни в испанския елит. От своя страна баските записаха втора поредна победа. Каталунците обаче има за какво да съжаляват, тъй като на четири пъти гредата ги спря, отмениха им три гола и една дузпа, докато Алекс Ремиро също се погрижи домакините да ликуват с блестящите си спасявания.

"Бяло-сините" се намират на осмата позиция с 24 точки, а "блаугранас" остават еднолично на върха с 49 точки. На 25 януари (неделя) Реал ще бъде домакин на Селта Виго, докато Барселона ще приеме Овиедо.

Домакините отвориха мача подобаващо. Още в първата минута Микел Оярсабал вкара с глава, но попадението с глава не бе зачетено заради засада.

Последва вихрушка от положения, сътворена от гостите пред вратата на техните съперници. Ламил Ямал напредна и комбинира с Педри, който изпробва рефлексите на Алекс Ремиро.

В 4-та минута Дани Олмо се намираше в чудесна позиция и стреля, като топката отново се озова в ръцете не Ремиро.

3 минути по-късно каталунците отбелязаха чрез Фермин Лопес. Радостта обаче траеше прекалено кратко, тъй като ВАР се намеси и го отмени заради нарушение на Олмо срещу Такефуса Кубо. Олмо напомни за себе си и в 13-та минута, когато стреля над вратата.

В 20-та минута се стигна до нов отменен гол, този път на Френки де Йонг, който получи пас зад отбраната на домакините, но се намираше в положение на засада.

Олмо стреля и 2 минути след това, като неговият шут бе доста разочароващ. Последва опит и на Ямал, който финтира своя защитник и само малшансът го лиши да намери целта.

“Бяло-сините“ отговориха в средата на първото полувреме. Тогава Гонсало Гедеш стреля без да затрудни Жоан Гарсия. В 27-та минута Ямал прониза вратата, пазена от Ремиро, но и това попадение не бе признато, а причината отново се оказа засада, в която самият той се намираше.

В 32-та минута домакинският отбор имаше повод да празнува. Гедещ центрира пред вратата на гостите, а там се намираше Оярсабал се намираше в добра позиция и откри резултата с хубав изстрел.

„Бяло-сините“ имаха шанс за още един гол в 36-та минута чрез Бенят Туриентес. В този момент обаче Гарсия внимаваше. Секунди след това Олмо стреля, а Ремиро спаси авторитетно и остави резултата непроменен.

Още по-интересно стана в добавеното време на първото полувреме. Ямал се измъкна и стреля в посока вратата на Ремиро, който отново бе непоколебим. Детето-чудо на испанския футбол получи правото да изпълни дузпа в 5-та минута на допълнителното време на първата част. Нова намеса на ВАР отмени решението на главния съдия, след като се оказа, че е имало засада към паса на крилото.

Само малшансът лиши „блаугранас“ да изравнят в началото на второто полувреме. Олмо засече центриране, нацелвайки гредата. В 49-та минута отново той бе в центъра на събитията, стреляйки от движение, но за пореден път Ремиро бе на мястото си и спаси с помощта на гредата.

В 52-та минута Феран Торес също се прояви и стреля, като за пореден път Ремиро се оказа непробиваем. Стражът блесна и в 66-та минута, когато отчая и Роберт Левандовски, опитал удар с глава.

В 70-та минута „лос кулес“ най-сетне успяха да поставят равенството на таблото. Ямал центрира в близост до вратата, където се намираше Маркъс Рашфорд и не сбърка.

По-малко от 60 секунди по-късно „бяло-сините“ отново излязоха напред в резултата. Последва опасно центриране в наказателното поле на гостите, а Гедеш се намираше в най-изгодна позиция и бе точен при добавката.

Между 74 и 76-та минута баските продължиха да обстрелват вратата на Гарсия. Първоначално Оярсабал пропусна с глава. Впоследствие и Игор Субелдия не успя да отбележи, тъй като Пау Кубарси изби пред голлинията.

В 82-та минута късметът отново не се усмихна на каталунците. Жул Конде стреля с глава, а топката се отби в напречната греда и тупна пред голлинията.

Атаките на „лос кулес“ следваха една след друга, но това важеше с пълна сила и за разочарованията. В 93-та минута Рашфорд центрира от корнер и топката отново срещна гредата, което се случи за четвърти път.

Последваха удар и на Рууни Барджи в 96-та минута, когато стражът на баските отново доказа, че това ще бъде неговата вечер и запази статуквото.

Във финалните акорди и Ямал се опита да пробие вратаря на домакините, но и неговите усилия се оказаха напразни и последният съдийски сигнал прозвуча.