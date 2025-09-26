"Като блокада е": Километрични задръствания по АМ "Тракия" от и за София заради ремонти

Километрични задръствания на автомагистрала "Тракия", заради започналите ремонти в Софийска област, Пазарджик и Сливен.

Движението към Бургас се пренасочва в платното за столицата и така пътуването от и за София се превръща в истинско изпитание. Наши зрители от часове са в трафика и съветват при възможност да се използват алтернативни маршрути.

"Като блокада е", коментираха зрители на БНТ, които са попаднали в задръстването. Близо 40-километровият участък от Ихтиман до София се изминава за близо два часа.







От АПИ призовават при възможност да се изпалзват алтернативни маршрути.







Снимки и видео: М. Драголова