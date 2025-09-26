БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
На фона на освирквания и протести: Пред ООН Нетаняху...
Чете се за: 03:42 мин.
От Финландия до България: Държавите от източния фланг ще...
Чете се за: 02:42 мин.
Водната криза в Брезник ще продължи поне до лятото...
Чете се за: 04:57 мин.

"Като блокада е": Километрични задръствания по АМ "Тракия" от и за София заради ремонти

Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Километрични задръствания на автомагистрала "Тракия", заради започналите ремонти в Софийска област, Пазарджик и Сливен.

Движението към Бургас се пренасочва в платното за столицата и така пътуването от и за София се превръща в истинско изпитание. Наши зрители от часове са в трафика и съветват при възможност да се използват алтернативни маршрути.

"Като блокада е", коментираха зрители на БНТ, които са попаднали в задръстването. Близо 40-километровият участък от Ихтиман до София се изминава за близо два часа.

От АПИ призовават при възможност да се изпалзват алтернативни маршрути.

Снимки и видео: М. Драголова

