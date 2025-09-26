БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Картите за градския транспорт влизат в дигиталните портфейли на телефоните

от БНТ , Източник: БНР
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
Така няма да е необходимо да носим физическа пластика

картите градския транспорт влизат дигиталните портфейли телефоните
Снимка: илюстративна
Билетите и картите за градския транспорт да бъдат вкарани в дигиталните портфейли на телефоните в рамките на няколко месеца, е намерението на ЦГМ. С нововъведението няма да е необходимо да носим физическа пластика.

Всички валидатори ще бъдат сертифицирани за работа с този нов тип носители и дори при изтощена батерия ще бъде възможно валидирането на виртуалната карта. Технически новата услуга е готова и заявката на ЦГМ е тя да стартира съвсем скоро.

"Прави се имплементация, която технически е почти готова. Предстои да се гласува една промяна в Наредба на Столичната община. Ще можете с няколко клика, ако нямате карта, да си я закупите и с това приключвате вашите взаимоотношения с Центъра за градска мобилност. Телефонът ще ви напомня, когато ви изтича картата и ще можете да си я заплатите с друга карта от виртуалния портфейл", каза Симеон Ставрев, общински съветник от ПП-ДБ.

Той добави, че отскоро данните на Центъра за градска мобилност са отворени за гражданите. ЦГМ предоставя отворени данни в реално време за обществения транспорт чрез международния стандарт GTFS.

