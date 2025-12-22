Класика изстреля Олимпик Лион напред за Купата на Франция

Олимпик Лион си гарантира място 1/16-финалите в турнира за Купата на Франция. Пред своя публика „хлапетата“ сътвориха класика срещу Сен-Сир Колонож след 3:0.

Абнер Винисиус откри резултата в 52-ата минута, а две попадения на Павел Сулц в 85-ата и в 90-ата минута оформиха крайния резултат.

Елитният Льо Авър отпадна от надпреварата след загуба от втородивизионния Амиен с 0:2.

Рекордният носител на трофея Пари Сен Жермен започна защитата на титлата си с лесна победа срещу аматьори в събота.

Олимпик Марсилия съшо постигна убедителна победа.

ПСЖ и ФК Париж ще се изправят един срещу друг в столично дерби, а Олимпик Марсилия ще срещне шестодивизионния Байо в следващия кръг. Лил и Олимпик Лион пък ще спорят за място на осминафиналите. Срещите от тази фаза на турнира ще се изиграят на 9, 10 и 11 януари.