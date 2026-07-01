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Коке остава верен на Атлетико Мадрид, капитанът поднови договора си

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Спорт
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34-годишният полузащитник ще продължи да носи екипа на „дюшекчиите“ поне до лятото на 2027 година

Коке остава верен на Атлетико Мадрид, капитанът поднови договора си
Снимка: БГНЕС
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Атлетико Мадрид официално обяви, че капитанът на отбора Коке е подновил договора си с клуба. Новото споразумение ще задържи 34-годишния полузащитник на "Сивитас Метрополитано“ до 30 юни 2027 година.

Испанецът е истински символ на Атлетико, след като преминава през школата на клуба и посвещава цялата си професионална кариера на „дюшекчиите“. През годините Коке се утвърди като един от най-важните футболисти в състава и един от лидерите в ерата на Диего Симеоне.

През сезон 2025/26 халфът записа 56 мача във всички турнири, в които реализира два гола и направи три асистенции, като отново беше сред най-постоянните играчи на мадридчани.

С удължаването на договора Атлетико залага на опита и лидерските качества на своя капитан и за следващия сезон. Тимът завърши кампанията на четвърто място в Ла Лига с актив от 69 точки и отново ще участва в европейските клубни турнири.

#ФК Атлетико Мадрид #Коке

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