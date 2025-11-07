Колапинто ще кара за Алпин и през 2026 г.

Аржентинският пилот Франко Колапинто ще продължи да кара заедно с французина Пиер Гасли в отбора на Алпин и през следващия сезон, обяви отборът от Формула 1, собственост на Рено преди състезанието за на Гран при на Сао Пауло.

Въпреки че Гасли има договор до края на 2028 година, бъдещето на Колапинто оставаше несигурно, но и той поднови контракта си.

22-годишният аржентинец, който замени австралийския новобранец Джак Дуън след първите шест състезания от сезона, остава единственият пилот на стартовата решетка, който все още не е спечелил точка през 2025 г.

Така за сезон 2026 остават още 3 празни места, които ще бъдат решени между пилотите в Ред Бул и РБ.