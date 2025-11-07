БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Българските евромонети - вижте дизайна им (ВИДЕО)
Чете се за: 01:40 мин.
Кметът на София Васил Терзиев е отнел правомощията на...
Чете се за: 02:07 мин.
Сделката за "Лукойл": "Гънвор" се...
Чете се за: 03:22 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Колапинто ще кара за Алпин и през 2026 г.

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:57 мин.
Спорт
Запази

Така за сезон 2026 остават още 3 празни места, които ще бъдат решени между пилотите в Ред Бул и РБ. 

Франко Колапинто
Снимка: БТА
Слушай новината

Аржентинският пилот Франко Колапинто ще продължи да кара заедно с французина Пиер Гасли в отбора на Алпин и през следващия сезон, обяви отборът от Формула 1, собственост на Рено преди състезанието за на Гран при на Сао Пауло.

Въпреки че Гасли има договор до края на 2028 година, бъдещето на Колапинто оставаше несигурно, но и той поднови контракта си.

22-годишният аржентинец, който замени австралийския новобранец Джак Дуън след първите шест състезания от сезона, остава единственият пилот на стартовата решетка, който все още не е спечелил точка през 2025 г.

Така за сезон 2026 остават още 3 празни места, които ще бъдат решени между пилотите в Ред Бул и РБ.

#Франко Колапинто #Формула 1 сезон 2026 #Алпин

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Все още се изясняват причините за катастрофата с мигранти в Бургас
1
Все още се изясняват причините за катастрофата с мигранти в Бургас
Гонка с мигранти: Кола падна в езерото Вая в Бургас
2
Гонка с мигранти: Кола падна в езерото Вая в Бургас
Кметът на София Васил Терзиев е отнел правомощията на главния архитект Богдана Панайотова
3
Кметът на София Васил Терзиев е отнел правомощията на главния...
Президентът Румен Радев с призив за освобождаването на Никола Саркози
4
Президентът Румен Радев с призив за освобождаването на Никола Саркози
Сделката за "Лукойл": "Гънвор" се отказва да купи задграничните активи на компанията
5
Сделката за "Лукойл": "Гънвор" се отказва да...
"Ще ни обединява доброто": Бащата на Сияна създава гражданско движение
6
"Ще ни обединява доброто": Бащата на Сияна създава...

Най-четени

"Ние вече не живеем - отидоха на концерт, а ни ги върнаха в ковчези": Кочани
1
"Ние вече не живеем - отидоха на концерт, а ни ги върнаха в...
Мистериозен случай в Пирин: Изчезнал мъж преди повече от 10 г. беше открит жив в планината
2
Мистериозен случай в Пирин: Изчезнал мъж преди повече от 10 г. беше...
Шофьор от Неделино почина от инфаркт зад волана на ученически автобус
3
Шофьор от Неделино почина от инфаркт зад волана на ученически автобус
Осезаемо застудяване и валежи от дъжд от вторник
4
Осезаемо застудяване и валежи от дъжд от вторник
Моторист и жена загинаха при катастрофи в Пловдивско и Великотърновско
5
Моторист и жена загинаха при катастрофи в Пловдивско и Великотърновско
МОН предлага повтаряне на първи клас при недостатъчни познания по български
6
МОН предлага повтаряне на първи клас при недостатъчни познания по...

Още от: Формула 1

Ландо Норис спечели единствената тренировка на "Интерлагос"
Ландо Норис спечели единствената тренировка на "Интерлагос"
Математика на титлата във Формула 1 Математика на титлата във Формула 1
Чете се за: 04:32 мин.
Безпогрешен Норис поведе в генералното класиране във Формула 1 след триумфа в Мексико Безпогрешен Норис поведе в генералното класиране във Формула 1 след триумфа в Мексико
Чете се за: 07:22 мин.
Ландо Норис спечели квалификацията в Мексико Ландо Норис спечели квалификацията в Мексико
Чете се за: 01:35 мин.
Ландо Норис даде най-добро време в третата свободна тренировка преди Гран при на Мексико Ландо Норис даде най-добро време в третата свободна тренировка преди Гран при на Мексико
Чете се за: 01:30 мин.
Макс Верстапен спечели втората свободна тренировка в Мексико Макс Верстапен спечели втората свободна тренировка в Мексико
Чете се за: 01:07 мин.

Водещи новини

"Живее ми се, но МЗ ги няма": Борба за живот без помощ от държавата
"Живее ми се, но МЗ ги няма": Борба за живот без помощ от...
Чете се за: 02:17 мин.
У нас
Без купувач за "Лукойл": Според САЩ "Гънвор" е марионетка на Русия Без купувач за "Лукойл": Според САЩ "Гънвор" е марионетка на Русия
Чете се за: 04:30 мин.
По света
Особеният управител придобива пълен контрол над "Лукойл" (ОБЗОР) Особеният управител придобива пълен контрол над "Лукойл" (ОБЗОР)
Чете се за: 08:47 мин.
У нас
Бюджетът на раздора: Между напрежението и диалога (ОБЗОР) Бюджетът на раздора: Между напрежението и диалога (ОБЗОР)
Чете се за: 04:42 мин.
У нас
За 4 от 7 проблемни зони в София все още няма решение за боклука
Чете се за: 03:32 мин.
У нас
Българските евромонети - вижте дизайна им (ВИДЕО)
Чете се за: 01:40 мин.
Общество
"Ще ни обединява доброто": Бащата на Сияна създава...
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
Президентът Румен Радев с призив за освобождаването на Никола Саркози
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ