Конфискуваха фалшиви произведения на Салвадор Дали от изложба в Италия

от БНТ , Източник: БТА
Чете се за: 01:32 мин.
По света
конфискуваха фалшиви произведения салвадор дали изложба италия
Снимка: Архив/БТА
Италианската полиция е конфискувала от изложба 21 произведения, за които се счита, че са фалшификати на сюрреалистичния художник Салвадор Дали, предава ДПА. Картините са били изложени само няколко дни на изложбата "Дали – между изкуството и мита" в северния италиански град Парма.

В изявлението на полицията се уточнява, че иззетите предмети включват гоблени, рисунки, гравюри и други произведения на изкуството.

Същите творби са били изложени по-рано в изложба със същото заглавие в музей в Рим. Сега обаче фондацията "Гала-Салвадор Дали", която управлява и защитава правата върху интелектуалната собственост на художника в целия свят, е изразила съмнения относно тяхната автентичност.

Прокуратурата в Рим е разпоредила изземването на произведенията на изкуството след разследване.

Салвадор Дали, роден през 1904 г. във Фигерас, Испания, умира в същия град през 1989 г. на 84 години. Той е световноизвестен със сюрреалистичните си картини, а също и със скулптурите, филмите и другите си творби.

През юли картина на Дали, открита при гаражна разпродажба във Великобритания и купена за 150 британски лири, бе оценена на 30 000 лири след доказване на автентичността ѝ.

